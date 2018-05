Karleuša tvrdi da je Ceca nagovarala pjevačice da je napadaju i prozivaju

Pjevačica Jelena Karleuša tvrdi da se sa koleginicama godinama svađala po medijima jer se branila. Ona smatra da su javne ličnosi koje su ružno o njoj pričale u medijma, imale instrukcije od Cece Ražnatović sa kojom je godinama u lošim odnosima.

Ona je otkrila i da Ceca stoji iza nedavnog otkazivanja njenih nastupa u jednoj budvanskoj diskoteci.

“Nanogica nije tražila samo od kolega da me blate, zahtijevala je to od novinara, vlasnika medija, političara…Pisali su laži, zabranjivali me, satanizovali, dok je ona “nevino” ćutala. Drugi su obavljali prljave poslove za nju”, oštra je bila popularna Beograđanka.

Karleuša je zbog raznih prepirki sa koleginicama i britkog jezika, svojevremeno dobila nadimak “Mala od skandala”.

“One su vjerovale pogrešnim ljudima. Bile su instruirane. Sve one su tu manje – više izmanipulisane. Međutim, dobri ljudi sve to preguraju i mislim da pošten čovjek mora da izađe kao pobjednik iz toga”, rekla je Jelena.

Pjevačica tvrdi da je sve ružne riječi o kolegama izgovarala u afektu jer je bila napadana, pa se samo branila.

“Svako na kraju pokaže svoje lice. Bez obzira što sam često gola, obraz mi je čist”, našalila se JK.