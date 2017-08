Katarina Radivojević: Poljubiti ženu na sceni je krvnički posao

Katarina Radivojević prisjetila se početaka glumačke karijere u Americi. Te 2007. godine zaigrala je u predstavi “Koža od meda” u kojoj je morala da poljubi ženu. Kaže da je to bio veoma težak zadatak.

“Dobila sam glavnu ulogu. To je bilo krvnički teško. Bila sam druga alternacija. To je jedna kubanska priča o dvije djevojčice koje se zaljubljuju jedna u drugu i sreću se poslije 30 godina. Imam poljubac, ali mi nije bilo prijatno. Nikada meni kao glumici nije prijatno da to radim sa partnerom i to je normalno, ali, vjerujte mi da mi je još bilo neprijatnije da to radim sa ženom”, kazala je Katarina.

Lijepa Beograđanka morla je da se ljubi sa Odalis Nanin.

Radi se o glumici, režiserki i dramaturškinji, čija je porodica tokom 60-ih godina prošlog vijeka, napustila rodnu Kubu i preselila se u Njujork. Nakon završenih studija drame u Londonu, pojavila se u brojnim serijama, TV reklamama i preko 30 pozorišnih komada postavljenih u Njujorku i Los Anđelesu.

Dobitnica je brojnih nagrada, a najviše joj laskaju priznanja koja potiču od LGBT zajednice koja je smatra gej ikonom.

Predstava “Koža od meda”, u kojoj joj je partnerku igrala Katarina Radivojević, premijerno je prikazana 2007. godine.