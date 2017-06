Kejti Peri u suzama: Očajna sam, ne želim više da budem Kejti Peri

Pop zvijezda Kejti Peri u petak je objavila novi album, četrvti po redu, “Witness”. Ona je tim povodom krenula na promociju po Evropi, a organizovala je i live stream za svoje obožavatelje.

Stream je trajao 24 sata i ljubiteji njenog lika i djela mogli su da zavire u život jedne od najvećih pop zvijezda današnjice.

Ipak, Kejti je u jednom momentu zaplakala.

“Mislim da sam jaka kada sam Kejti Peri”, priznala je pop pjevačica.

“Nekad nisam jaka kada sam Ketrin Hadson (njeno pravo ime)”, dodala je.

“Ljudi pričaju o mojoj kosi zar ne. Ne dopada im se ili žele da je duža. Očajnički želim da budem Ketrin Hadson. Ponekad ne želim da izgledam kao Kejti Peri. To je djelimično razlog zašto sam se ošišala – ja želim da budem takva”, rekla je Kejti i u tom trenu streming je prestao.

katy talking about how she doesn't want to be katy perry anymore breaks my heart pic.twitter.com/3GOYCnnH0A

— emily (@boldasperry) June 10, 2017