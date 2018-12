Kirk Daglas proslavio 102. rođendan i poželio da svijet bude bolje mjesto

Kirk Daglas, rođen kao Isur Danijelovič, sin je nepismenih ruskih imigranata, a odigrao je neke od najslavnijih uloga u istoriji kinematografije, od Spartaka i Vinsenta van Goga do Doka Holidaja.

Američki filmski institut izdao je 1999. godine listu 50 legendi iz zlatnog doba Holivuda. Danas ih je živo samo troje: Sofija Loren (84), Sidni Poatje (91) i Kirk Daglas koji slavi 102. rođendan.

Glumačka ikona Kirk Daglas tvrdi da je doživio sto godina zahvaljujući svojoj supruzi En Bajdens Daglas, uz koju je uspijevao da se oporavi od svih nedaća koje mu je život nosio.

Preživio je moždani udar koji mu je poremetio govor i zbog kojeg je morao da prestane da glumi prije dvije decenije. Izvukao se bez većih posljedica iz helikopterske nesreće 1991. godine, a veliku prazninu ostavila je i smrt njegovog sina Erika 2004. godine.

“Imaćemo zabavu za porodicu i najbliže prijatelje. Doći će svi moji momci i puno unuka. I dobri prijatelji poput Džefrija Kacenberga, Stevena Spilberga i Rona Majera”, izjavio je Daglas agenciji dpa.

“Fale mi moji stari prijatelji kao što je Bert Lankester. Zvao sam ga ‘Boit’, a on mene “Koik”. Bio je divan prijatelj, jako mi nedostaje”, kaže Daglas.

Najveća želja za 102. rođendan mu je da svijet postane bolje mjesto za život.

“Toliko je puno netrpeljivosti… Želim da ljudi jedni prema drugima budu ljubazniji i pokazuju više poštovanja”, rekla je holivudska legenda.

Daglas je svojevremeno upozorio na izbor Donalda Trampa za američkog predsjednika i na govor mržnje prema migrantima.

“To me još uvijek brine. Svijet je u velikom neredu i na nama je da to popravimo, zbog naše djece i unuka. Pucnjave su svakodnevne, od škola do sinagoga. Ljudi na ulici se mlate i ubijaju. Svijet je toliko podijeljen i to mora da prestane”, istakao je slavni glumac.

Upitan ima li nešto što je preostalo na “listi želja”, Kirk Daglas kaže da je manje više ispunio sve svoje snove.

“Imao sam predivan život i imam fantastičnu porodicu. Zahvalan sam na svemu što mi je život pružio”, zaključila je holivudska legenda.