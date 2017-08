Kris Braun progorovio o noći kada je prebio Rijanu: Tukla je i ona mene

Reper Kris Braun izgubio je veliki broj obožavalaca kada je 2009. godine pretukao svoju tadašnju djevojku, pjevačicu Rijanu. On je snimio dokumentarni film o svom životu nazvan “Chris Brown: Welcome to my life”, i po prvi put otvoreno pričao o noći u kojoj se incident dogodio.

Otkrio je da je okidač za svađu koja se dogodila u automobilu – bila ljubomora.

Naime, Kris je Rijani priznao da je imao aferu s jednom ženom koja je radila za njega, a za koju je ranije rekao da nije imao ništa s njom. Reper tvrdi da je nakon tog priznanja njegova veza s pjevačicom postala nasilna.

“Mrzjela me je. Sve sam pokušao, ali više mi nije vjerovala. Tada je sve krenulo nizbrdo. Svađali smo se, dolazilo je i do fizičkih sukoba. Još volim Rijanu, ali biću iskren: svađali smo se, ona bi mene udarila, ja bi udario nju… nikad nije bilo OK”, ispričao je Braun i dodao da su razgovarali o tome da se ne mogu pojaviti na sceni s modricama i ogrebotinama, te da moraju prestati s takvim ponašanjem.

“Nikad ranije nisam udario ženu. Osjećao sam se kao čudovište”, rekao je Kris u videu.

One večeri kada je nanio Rijani teške povrede njih dvoje su bili na zabavi Klajva Devisa. Problem je nastao kada se na zabavi pojavila žena sa kojom je Kris imao aferu.

“Rekao sam joj da prestane da dolazi na mjesta na koja mi idemo, ali ona se pojavila za našim stolom”, ispričao je. “Pogledao sam Rijanu, a ona je plakala”.

Kako bi dokazao da nije znao da će ta djevojka biti na zabavi, dao je Rijani svoj mobilni telefon da provjeri poruke. Ali, dotična žena u međuvremenu mu je napisala da će doći.

Rijana i reper su krenuli kući, oboje su bili pripiti.

“Vikala je da me mrzi, počela da me udara, bacila je telefon”, kazao je reper i dodao:

“Sjećam se da me je udarala, a ja sam je onda jako udario šakom. Rasjekao sam joj usnu. Kada sam vidio krv, šokirao sam se, pitao sam se zašto sam joj to učinio. Ona je tada pljunula krv u moje lice i to me je još više razjarilo. Tukli smo se dok sam vozio. Pokušavala je da uzme moj telefon, da ga baci kroz prozor, ali nisam joj ga dao. Rekla mi je da stanem. Isčupala je ključeve iz brave i odglumila da ih je bacila. Izašao sam da ih tražim, a za to vrijeme je ona prolazniku vikala ‘Upomoć, želi da me ubije’, ispričao je Kris koji je dobio policijsku prijavu za nasilje.

Godine 2012. Rijana je prvi put progovorila o toj noći u emisiji kod Opre Vinfri. Rekla je da je Kris ljubav njenog života i da mu je oprostila.