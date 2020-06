Ksenija Knežević: U karijeri mi nije pomoglo što mi je Knez otac

Ksenija Knežević kaže da joj činjenica da je dijete poznatog pjevača nije pomogla u karijeri. Atraktivna članica grupe Hurricane, ćerka Nenada Kneževića Kneza, sama je krčila svoj muzički put.

“To mi nije mnogo pomoglo. Sama sam počela da pečem zanat. Sama sam se pronalazila u raznim projektima prije Hurricanea. To je bilo malo alternativno pa ljudi nisu propratili, ali sada sa Hurricane – komercijala brate”, iskrena je Ksenija.

Priznaje da je za prvi njen važan nastup “prste umiješao” popularni denser.

Naime, popularna plavuša je prije šest godina sa drugaricama iz srednje škole Danom Gašić i Anđelom Vujović, osnovala grupu Sky. Bile su obožavateljke Skaj Viklera, koji je tada radio pjesme kako za svoj sastav Bad Copy, tako i za druge izvođeče kao što su Nina Žižić i Ana Stanić. Knez je poznanstvo sa njim iskoristio da iznanadi ćerku i tako joj je omogućio sastanak sa njenim omiljenim muzičarem i producentom. Tako je nastala pjesma “Magija” koju su, danas poznate pjevačice, izvele na Beoviziji.

“Tatu za savjete ne pitam, on mi ih sam daje. Zezamo se kako je on četvrti član Hurricanea. Kad god nešto izađe, on me odmah zove “Sinko što je ovo ovako, zašto nije onako”, Kažem mu da me pusti jer je ovo moj projekat ali znači mi njegov savjet. Prošao je sito i rešeto u ovom poslu i održao se. Koga ću da slušam ako ne njega”, kaže pjevačica.

Ksenija kaže da je od oca naslijedila duhovitost.

“Njega mnogi ne razumiju, ali on se stalno sprda. To sam preozela od njega”, rekla je ona za Netkulturno.

Dodaje da je muzika odavno u porodici Knežević. Njen djed bio je Mili Knežević, popznati crngorski pjevač, kao i njegov otac. Ksenija kaže da njena sestra Andrea ima talenta za pjevanje i to više od nje.

Ksenija objašnjava da su ona i koleginice iz grupe različite te da zbog toga imaju široku publiku.

“Sanji leže narodnjaci, meni pop-fanki, Ivana super pleše. Ima za svakog ponešto”, kaže Ksenija.