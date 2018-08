Lane Gutović: Šojići su naselili Skupštinu

“Naši političari po retorici koju koriste neodoljivo podsjećaju na lik Srećka Šojića”, kaže glumac Milan Lane Gutović.

Region je pred ratom, ocjenjuje on i dodaje da nismo u stanju civilizovano da razgovaramo jer smo nevaspitani, i sve više slični Šojiću koji je oličenje nevaspitanja. Kao glumac, kaže, trpi posljedice zato što se ne umiljava vlastima.

Razni “Šojići” su naselili skupštinu, rekao je Gutović u Novom danu.

“Kako je država gubila značaj, padala i po stanovništvu i teritoriji, i moralno, ti Šojići su naselili i Skupštinu. Naši političari neodovljivo podsjećaju po retorici koju koriste na tog nesrećnog Šojića. U stvari, on je srećan, ali smo nesrećni mi drugi, koji živimo pod vlašću tih Šojića”, kaže.

Kako je naveo, političari obogaćuju likove poput tog svojim “kretenskim izjavama” i dometima koje on kao glumac nije uspio da izvede.

“Te imbecilne ideje političke, one pripadaju posebnom tipu ličnosti, ne govorim samo o Srbiji, već i o Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, BiH… taj kretenizam je izgleda infektivan”, dodao je.

Govoreći o regionu on je rekao da smo pred ratom.

“To mora da se reguliše na neki drugi način. Ukoliko nas svjetske sile ne pomire, mi ćemo da se potučemo, nismo u stanju da civilizovano razgovaramo jer smo nevaspitani”.

Gutović je rekao i da on kao glumac trpi posljedice zato što se ne umiljava vlastima, a ne zato što govori protiv njih.

“Kada bih znao da se umiljavam, da pravim spektakularne performanse u kojima je predsjednik bogom dan… govorim o Lazi Ristovskom, moj život bi imao neki drugi oblik, ali ja to ne umijem, i zato što vlastima odgovara to umiljavanje i podilaženje, a zato što je to tako, moj predsjednik nije za mene – nije za Laneta, on je više za Lazu”, rekao je glumac.

Gutović kaže da su mu nudili da se priključi političkim akcijama, ali da to nije prihvatao.

“Vrdam, izmigoljim se nekako, kažem – nisam ja za to, uglavnom izvučem se. Mada znam ko će da bude nasljednik gospodina Vučića, trebalo bi kao dalekovid čovjek da se priključim toj stranci i toj ličnosti, ali nekako, nisam za tu disciplinu ulagivanja”, objašnjava on.

Gutović je zaključio da je to vjerovatno i posljedica toga zašto ga više ne gledamo u domaćim serijama.

“Vjerovatno je to to. To su discipline primjerene vlastima. Crne liste, bijele, žute liste, pisma. Još je Tito sa narodom korespondirao pismom, a ova vlast korespondira zabranama”, dodaje.