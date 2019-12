Lični asistent Freda Merkujura otkiva nepoznate detalje o legendarnom pjevaču

Piter Fristoun proveo je 12 godina uz frontmena benda Queen Fredija Merkjurija. Svjedočio je raznim zgodama i nezgodama legendarnog pjevača. Prvobitno je bio zaposlen da brine o kostimima benda, da bi vrlo brzo počeo da prati članove Queen-a na turnejama. Potom je postao blizak sa Merkjurijem i dobio poziciju njegovog ličnog asistenta. Piter i Fredi su od poslovnih saradnika, postali bliski prijatelji preko deset godina.

“Razumjeli smo se, a da toga nismo bili ni svjesni,“ objašnjava Fristoun. “Odrastali smo u sličnim uslovima, obojica smo poslati na školovanje u Indiju kada smo bili mali”.

Njih dvojica su postali toliko bliski, kaže on, da Fredi nije morao ni da izgovori da želi nešto – sve je postalo intuitivno. Ukoliko bi Fredi želio čašu vode, cigaretu ili nekoga kome bi želio da se požali na nekog novinara nakon konferencije za medije, Fristoun bi uvijek bio tu.

Fredi je bio poznat po svojim hedonističkim bubicama, i gdje god bi se bend našao na svijetu, Fristounov zadatak bio je da “stvari“ neophodne za žurku budu pri ruci.

“On jeste bio legenda rokenrola, ali zaista nije bilo patuljaka koji su šetali okolo po žurkama sa činijama punim kokaina na glavama,“ smije se Fristoun. I dalje, nije tajna da je njegov šef bio fan ove droge. “Policija u Kensingtonu je znala da Fredi koristi kokain, ali nisu imali problem sa time,“ kaže Fristoun. “Nikada nije bio bezobrazan – nije šmrkao u javnosti ili privlačio pažnju.“

Pronaći kokain nije bio izazov u Londonu, ali pronaći ga na putu je umjelo da bude teže: “U Njujorku je to bio biznis. Odeš na mjesto i staneš u red. Bila bi tu vrata, gdje bi po jedan čovjek ulazio tek kada drugi izađe. Kada biste ušli unutra vidjeli biste sto i metalnu kutiju za alat na njemu koju bi onda otvorili ispred vas. Svaka od pregrada bila je puna droga. Uzimao bih ono što je Fredi želio, plaćao i to je bilo to”.

Fristoun brzo dodaje da je važno razjasiti da on ne posmatra Fredijevu upotrebu ovih supstanci kao zavisnost, i ukazuje na to da smatra da je ovaj pjevač stvari uvijek držao pod kontrolom. “Nije to radio svaki dan. Možda četiri dana nedjeljno,“ kaže on, “ a Fredi je bio jedan od onih ljudi koji su uvijek ostavljali nešto za sjutra. Ne bi sve pošmrkao i onda krenuo u potragu za novom dozom”.

Njihov odnos bio je podjednako ličan koliko i profesionalan, što je značilo da je Fristoun mogao da vidi i drugu stranu svog šefa – čovjeka koji je ranjiv i prepun nesigurnosti. Fristoun govori o dva Fredija: jednog svi znamo – taj je na bini i drži svijet na dlanu – ali je postojao i drugi, čovjek koji nije mogao da ušeta sam u sobu punu nepoznatih ljudi, čovjek koji nije imao samopouzdanja da se predstavi.

Fredijeva kuća u Kensingtonu bila je puna tog tihog majskog jutra 1987. Fredi se postarao za to. On i Fristoun stajali su sami u kuhinji kada mu je pjevač, koji je tada imao samo 40 godina, rekao da mu je dijagnostikovan AIDS. “Srce mi je preskočilo,“ kaže Fristoun. “Obojica smo znali da je to smrtna presuda, i od tog trenutka sam znao da šta god ja učinio, njega neće spasiti od neizbježnog. Rekao mi je da više nećemo pričati o tome. On je u tome video priliku da ostatak svog života iskoristi upravo kako bi živio”.

Na samom kraju, Fredi je odlučio kada želi da umre. Desetog novembra 1991. godine prestao je da uzima terapiju koja ga je držala u životu. Baš kao i mnogim drugim muškarcima koji su spavali sa muškarcima u jeku ove epidemije, AIDS je Frediju oduzeo svu autonomiju. Time što je odabrao da prestane da uzima terapiju, on je na neki način povratio kontrolu u svoje ruke. U toku posljednje nedjelje njegovog života, uvijek se neko nalazio pored njegove postelje. Troje prijatelja smjenjivali su se u smjenama po 12 sati kako on ni u jednom trenutku ne bi bio sam.

“Na početku te nedjelje je bio napet”, prisjeća se Fristoun, ali se to promijenilo kada je u petak oko osam uveče 22. novembra 1991. godine u saopštenju za medije potvrdio da ima AIDS. “Tada je počinjala moja dvanaestosatna smjena pored njega”, kaže mi Fristoun, oslikavajući živopisnu sliku Merkjurija u njegovoj spavaćoj sobi: bež satenske tapete i bež tepisi; predivan namještaj koji se tu uklapao. “Godinama nisam video Fredija tako opuštenog. Nije bilo više tajni; ništa nije skrivao. Znao je da će morati da objavi to sopštenje, inače bi ispalo da je to što je imao AIDS pokušao da gurne pod tepih kao nešto prljavo”. Njih dvojica su se smijali i pričali o dobrim starim vremenima. Fristoun bi ponekad samo sjedio na krevetu u tišini, držeći svog prijatelja za ruku. “A onda je došla subota, osam sati ujutru”, kaže Fristoun, dok mu glas blago podrhtava. “Spremao sam se da odem. Fredi me je uzeo za ruku i pogledali smo jedan drugog u oči. Onda je rekao, ‘Hvala ti.’ Ne znam da li je već tada znao da je vrijeme da ode i da se više nećemo vidjeti, te mi je zahvalio na prethodnih 12 godina koje sam proveo uz njega, ili mi je zahvalio na prethodnih 12 sati. Nikada neću znati. Bio je to posljednji put da smo razgovarali”.

Da li je teško prihvatiti da ti je cio život definisan odnosom sa drugom osobom? Da li je živjeti u Merkjurijevoj sjenci nešto čega jednog dana želi da se otrese?