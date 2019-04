Linda je nesuđena supruga Eltona Džona: Ostavio me je pred vjenčanje

Britanka Linda Henon, nesuđena je supruga muzičke legende Eltona Džna. Kako je otkrila Mirroru, sve je bilo spremno za vjenčanje, ali Lenon se predomislio.

Nesuđena gospođa Džon, navela je kako je njegova majka naručila tortu, da je bio zakazan i matičar, a da je vjenčanje trebalo da bude intimno, u krugu porodice i nekoliko prijatelja.

“Bili smo mjesec dana udaljeni od vjenčanja kada me je pijan probudio i rekao da otkazujemo sve. Onda je pozvao svog očuha da dođe po njega. Izašao je i to je bilo to. Bila sam tako šokirana. Mnogo sam ga voljela, i mislila sam da i on mene voli. Bili smo srećni”, priča Linda.

Tek danas shvata da su svi znaci upozorenja bili pred njom, i prije nego što je otkazao njihovo vjenčanje. Nekoliko sedmica prije otkazivanja, prisejeća se ona, Elton je pokušao samoubistvo.

Linda ga je pronašla u kuhinji gdje je pokušao da se uguši gasom. Muzičar joj je tada rekao da želi da se ubije jer mu se karijera odvijala suviše sporo, ali zapravo je bilo zbog skrivanja njegove homoseksualnosti.

“Živjeli smo skromno, jedno vrijeme čak sa iznajmljenim namještajem. Svuda smo išli autobusom. Bili smo srećni, bar sam tako mislila”, priča Linda koja i danas kao uspomenu čuva vjerenički prsten i vjeruje da joj je Elton posvetio pjesmu “Someone Saved My Life Tonight”.

Singl je objavljen pet godina nakon što su se razišli, a Linda vjeruje da opisuje njihov odnos te da joj je neprijatno kad god je čuje.

Linda negira Eltonove navode da joj je dao novac, a da je njegov očuh došao po njegove stvari kada su se razišli.

Elton se ipak kasnije oženio, inženjerkom iz Njemačke Rene Blauel, ali par se rastao četiri godine kasnije, 1998. kada je i javno priznao da je homoseksualac.

U brak je uplovila u Linda i to devet mjeseci od raskida sa muzičarem. Udala se za Džejmsa Brouensa iako je u to vrijeme još uvijek voljela Eltona. Ipak, sa njim više nikad nije stupila u kontakt, iako je pokušavala, a Džemjsu je rodila troje djece.

Predstojeći biografski film “Rocketman” istražuje borbu zvijezde sa zloupotrebom narkotika, depresijom i seksualnošću u to vrijeme, ali u njemu neće biti priče o Lindi. Ona danas ima 75 godina i u penziji je.

Elton je danas u braku sa Dejvidom Furnišem i imaju dvoje djece.