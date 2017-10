Ljubav ili marketing: Da li ovo razotkriva Adrijanin trik?

Ona je jedna od najpoželjnijih žena na svijetu, u domaćim krugovima obožavana i omiljena “srpska snajka”, a on je turski pisac. Mjesecima sve bruji o marketinškoj vezi Adrijane Lime i Metina Hare. Da li ih ove slike razotkrivaju?

Poljubac poznatog para snimljen je prije dva dana u Majamiju. Poslije napornog treninga par je uslikan na ulicama, zagrljen i srećan.

Doduše, njihova bliskost je dovedena u pitanje, jer djeluju “izvještačeno”, ali u svoju ljubav oni ne sumnjaju.

Naime, brazilska manekenka iz sve snage negira to da je sa Harom samo zbog marketinga i to marketinga u njegovu korist. Kao i da je on zapravo homoseksualac.

Ona tvrdi da je najbolji prijatelj Metina Hare nije angažovao da bi glumila djevojku poznatog pisca i da bi time pogurala njegovu karijeru.