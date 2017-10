Lubarda preferira vampire, Zonjo misli da već dovoljno ljudi nosi maske

Najnovija američka studija pokazala je da će ove godine prosječan Amerikanac na praznik “Noć vještica” (Halloween) potrošiti rekordno između 169 do 183 dolara. Ovaj novac se mahom troši na kostime i slatkiše, a ukupna zarada samo u SAD od ovog praznika ove godine dostići će rekordnih 15 milijardi dolara. S druge strane, u našoj zemlji, iako već godinama unazad pokušavamo da “imitiramo” popularni zapadnjački običaj, izgleda da od unosnog biznisa nema ništa. Već godinama proslave ovog tipa u Crnoj Gori svode se na tradicionalna rezbarenja bundeva, maskenbala za najmlađe i nerijetko tematske žurke za one malo starije.

DN su iskoristile priliku i porazgovarali sa našim poznatim ličnostima o tome šta ovaj praznik za njih predstavlja, da li ga uopšte slave, ali i koja im je omiljena maska.

ZORAN MARKOVIĆ ZONJO REŽISER

“Od Noći vještica jedino volim Karpenterov film ‘Noć vještica’ iz 1978. godine. Iako simpatišem zapadnu kulturu, naročito američku, čini mi se besmislenim usvajanje baš svega što vidimo na televiziji. Svakodnevno gledam ljude koji nose maske, pa mi stvarno nije potreban i dan kada se to promoviše. Ako nam već treba neki dan za razbibrigu glasam da to ponovo bude 25. maj, dan kad smo nosili bijele trikmajice i uske šortseve koji su nam štipali muda, i tripovali se da mladost može pobijediti sve”.

NINA ŽIŽIĆ PJEVAČICA

“Lično ne slavim, ali isto tako mi se sviđa ovaj trend maskenbala u tu ‘čast’. Samo da se nešto slavi, to je moja parola. Iako nijesam imala priliku, voljela bih da se maskiram u Mariju Antoanetu, sa glavom na ramenima (razumije se)”.

VANJA RADOVANOVIĆ MUZIČAR

“Nikada nijesam slavio, niti mi je padalo na pamet. U tom periodu nam je slava, kao i Ivanin i moj rođendan, pa smo obezbijeđeni proslavama onoga što nam je stvarno bitno. Kraj oktobra je svakako specijalan dio godine za nas i Noć vještica nema nikakve šanse”.

KRISTINA ILIĆ KREATORKA

“Ja inače nijesam u fazonu maskenbala, ali poštujem svaku vrstu zabave i volim kad su ljudi opušteni i pozitivni. Kada bih se jednog dana odlučila i bila dio te manifestacije bila bih Napoleon, tj. ratnik koji ne zna za poraze”.

BOJAN DELIĆ MUZIČAR

“Ne slavim sada ništa posebno, ali svakako da mi je zanimljivo da vidim sve te maske i dječju razdraganost po ulicama, kada ih vidim kako maskirani idu u škole i vrtiće. Mi uglavnom na taj dan imamo svirke i super mi je kada vidim da se i ljudi vesele maskirani, i to mi daje neku drugu dimenziju ovom prazniku. Nemam ništa protiv, sve mi je zanimljivo, uostalom, svako veselje je super, zar ne?

SRĐA LUBARDA DIREKTOR NACIONALNE MODNE KOMORE

“Nijesam slavio do sada, ali mi je to jedan od najljepših praznaka i drago mi je što smo ga usvojili. Posebno mi je drago što taj praznik raduje djecu, a uz to i budi maštu i kreativnost. Omiljena maska mi je Drakula”.

IDA PRESTER MUZIČARKA

“Nažalost, nemam odgovor na to. Ne idem nikud, imam svoju Noć vještica svaku noć, uz male bebe koje se bude non-stop. Maskirana sam u izmučenu mamu s podočnjacima”.

KELTSKA NOVA GODINA: NOĆ KADA SE MRTVI VRAĆAJU

Ova američka tradicija pretvorena danas dobrim dijelom u unosni potrošački praznik tokom koga Amerikanci kupe četvrtinu ukupne količine slatkiša koju godišnje konzumiraju, izvorno je imala drugačije značenje. Bila je to nekad keltska Nova godina. Prema paganskom keltskom predanju, duše umrlih bi potpuno pripale vlasti boga Samhaina, kneza smrti, koga je valjalo umilostiviti žrtvoprinošenjem na dan nove godine, a Samhain bi dozvoljavao da toga dana duše umrlih posjećuju domove svojih porodica. Otuda običaj “maskiranja” u kosture, duhove, vještice i demone. Na taj način bi živi stupali u “mističnu” zajednicu sa umrlima, kroz čin podražavanja mrtvih i tumaranja po mraku. Prema vjerovanju, duše mrtvih koje bi dolazile u “posjetu” bile su iznurene glađu i molile su za hranu, pa ih je valjalo nahraniti otuda običaj zvani “trick or treating”. Ukoliko neko od živih ne bi ugostio (treat) duše umrlih, stigla bi ih osveta (trick) boga Samhaina.