Lukas: Čitav život se svađam sa Karleušom, ali uvijek smo tu jedno za drugo

Mediji se često bave odnosom pjevača Aca Lukasa i Jelene Karleuše. Njihov odnos je turbulentan, prepun uvreda, ali se uvijek izmire i nastave da se druže. Međutim, već neko vrijeme ne razgovaraju nakon što je Lukas iskritikovao koleginicu jer je ćerku njegove prijateljice Cece Ražnatović, Anastasiju, javno isprozivala na Instagramu.

Lukas objašnjava da se s Jelenom nije u kontaktu, ali da teške situacije u kojima je potrebna podrška, njih dvoje uvijek budu jedno uz drugo.

“Ona nije moja bivša drugarica, ona je moja koleginica, poznanica i na neki način prijateljica, ali nismo imali takav odnos da ona može da bude moja bivša drugarica zato što se nismo čuli pola godine. Mi se malo čačkamo cio život, ona ima pogan jezik i ona to voli, ali to ne znači da smo se posvađali, ali kad god je nevolja, tu smo da pomognemo. To što mene nervira kod nje, odnosno to je ono što ja mislim da ne valja, to nema nikakvog lošeg uticaja na mene. To samo loše utiče na nju, i to sam joj i rekao. Ima nekih stvari koje se meni ne dopadaju, ali to ostaje za privatnu arhivu”, objasnio je pjevač.

Lukas i Karleuša su se više puta posvađali tokom snimanja takmičarskog šou programa Zvijezde Granda u kojem su oboje bili članovi žirija. Njihove prepirke dešavale su se i preko medija i društvenih mreža, a vezuje ih i veliki hit “Bankina” koji su snimili 2017. godine.