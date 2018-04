Maja Odžaklijevska progovorila o tajnom odnosu sa Čolom

Zdravko Čolić i Maja Odžaklijevska su na početku svojih karijera bili veoma bliski, toliko da je najveći estradni zavodnik na svakom koncertu pjevao samo njoj, a ne publici.

Dok su žene širom bivše Jugoslavije ludjele za Čolom, pjevač nije mogao da skine pogled s koleginice, s kojom je sedamdesetih godina proputovao svijet uzduž i poprijeko.

Zdravko je tada na turneju krenuo s bendom i pratećim vokalima, Majom Odžaklijevskom i Kemalom Montenom. Naime, zbog njenog izuzetnog glasa, Zdravko nije mogao da se fokusira na koncert, zbog čega su Maju morali da sakriju iza scene.

“Sve njegove pjesme volim, a posebno „Produži dalje“. Ta pjesma me veže za mladost, kada smo išli zajedno na turneju i kada smo mu Kemal i ja pjevali prateće vokale. Uvijek se sjetim kako stojim iza scene, iza zavjese. To je bilo neophodno jer svaki put kad ja počnem da pjevam, Čola bi se okretao prema meni i faktički bi pjevao meni, a ne publici. Menadžer je onda odlučio da se mi, kao bek vokali, sakrijemo iza zavjese da bi mu omogućili da se on obrati publici. Nisam to teško podnijela, svi smo bili mladi i neiskusni”, rekla je Maja kroz smijeh, a na pitanje da li je Zdravko bio zaljubljen u nju, odgovorila je zagonetno:

“Ne znam da li je bio zaljubljen u mene, morate da pitate njega. To je intimni dio priče. Sigurno je da je bio zaljubljen u moj glas, nema ko nije. S druge strane, i ja sam, kao i sve žene, bila zaljubljena u lik i djelo Čole. On je pjevač naše generacije, nema ko nije bio zaljubljen u njega. I danas su klinke zaljubljene u njega”.