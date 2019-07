Majli Sajrus: Dolazim u Prištinu sa kraljicom Kosova Duom Lipom

Pop zvijezda Majli Sajrus, zakazala je koncert u glavnom gradu Kosova, Prištini. Majli će nastupiti u avgustu na festivalu Sunny Hill festival, a to je potrvrdila na Tviter profilu svoje drugarice i koleginice Due Lipe.

“Dolazim na Kosovo sa kraljicom Kosova Duom Lipom”, rekla je Majli.

Fizzing to finally ANNOUNCE THE 3RD AND FINAL HEADLINER FOR SUNNY HILL FESTIVAL 2019 after making it out of the rabbit hole in one piece…. i found a lovely friend of mine who had a little message for Sunny Hill Festival … PRISHTINA, KOSOVO ARE YOU READY FOR @MILEYCYRUS👅 🦋💕 pic.twitter.com/3pMHxNlICE

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 1, 2019