Marija Kilibarda: Vjerovala sam u bezuslovnu ljubav, a onda me život ošamario

Marija Kilibarda priznaje da više ne vjeruje u bajke i princa na bijelom konju, jer je život ošamario i spustio na zemlju.

Lijepa i harizmatična voditeljka, protekla tri mjeseca bila je domaćin pete All Stars sezone “Tvoje lice zvuči poznato”, koja je okupila najbolje učesnike iz prethodnih sezona. Zaštitno lice ovog humanitarnog šou programa sada je spremna da zakorači u svijet biznisa i pokrene svoju prvu liniju nakita.

“U 2019. godini sam napravila čistke u nekim odnosima i mnogo je bolja od nekoliko prethodnih. Iako ne pravim velike rezolucije u toku godine, ovo je prva da sam se osvrnula i pomislila koliko sam za sebe značajnih stvari uradila. Prvenstveno se to odnosi na pokretanje mog privatnog biznisa i neke lijepe zaključke o procjenjivanju mojih kapaciteta i dokle mogu da me odvedu. To je značajno jer u Novu godinu ulazim sa jasnim ciljevima”, rekla je Marija u intervjuu za Stil.

Marija Kilibarda više ne vjeruje u bezuslovnu ljubav.

Voditeljka priznaje koliko životno iskustvo mijenja njena ljubavna očekivanja, kao i koje kriterijume nikada ne spušta.

“Apsolutno sam promijenila svoje stavove i uvjerenja u protekle dvije godine jer me je život demantovao. Donedavno sam vjerovala u bezuslovnu ljubav, bajke i princa na bijelom konju, a onda me je život ošamario, spustio na zemlju. Tada sam počela da čitam istu knjigu ali kroz drugačiju prizmu. Svako životno iskustvo me je promijenilo”, navodi Marija.