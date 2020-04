Megan i Hari prekinuli saradnju sa vodećim britanskim tabloidima

Princ Hari i njegova supruga Megan Markl, prekidaju veze s četiri vodeća tabloida u Ujedinjenom Kraljevstvu, isključujući svaki oblik saradnje, čak i potvrđivanja informacija.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa koji su se sa sinom Arčiejem u martu preselili u Los Anđeles kažu kako se u osnovi ne slažu sa stilom izvještavanja listova The Sun, The Daily Mail, The Mirror i The Express. Par je u saopštenju naveo kako su ovi tabloidi razdvojili živote brojnih ljudi.

Nova medijska politika ne odnosi na sve medije, već znači da više neće komunicirati ni odgovarati na bilo kakve upite ta četiri britanska izdanja.

Pred britanskim sudom ove sedmice održaće se prvo saslušanje u slučaju tužbe Megan protiv Associated Newspapersa, izdavačke kuće koja stoji iza Mail on Sundaya. Vojvotkinja od Saseksa tužila je list zbog objavljivanja djelova iz ‘privatnog i povjerljivog’ pisma koje je poslala ocu u avgustu 2018. godine, tri mjeseca nakon vjenčanja s princem.

Slavni par u pismu navodi kako je vrlo zabrinjavajuće da dio uticajnih medija dug niz godina pokušava izbjeći odgovornost za ono što kažu ili napišu, čak i kada znaju da je to iskrivljeno, lažno i napadački bez nekog povoda.

“Kad se u moći uživa bez odgovornosti, narušava se povjerenje koje svi imamo u ovu prijeko potrebnu industriju. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa posmatrali su kako se životi ljudi koje poznaju, kao i životi potpunih stranaca, potpuno razdvajaju bez ikakvog razloga, osim činjenice da slasni tračevi povećavaju prihod od reklama”, piše u pismu.

U nastavku Megan i Hari navode kako njihova nova politika prema medijima nema svrhu izbjegavanje kritika.

“Ne radi se o ućutkavanju javnog dijaloga ili cenzurisanju tačnog izvještavanja. Mediji imaju pravo na izvještavanje i na svoje mišljenje o vojvodi i vojvotkinji, bilo ono dobro ili loše, ali ono se ne može zasnivati na laži”, navode u pismu princ i još jednom ističu kako se njihova nova politika ne odnosi na sve medije.