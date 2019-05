Mima: Knez je najveći crnogorski zavodnik, Sergej, Andrija i ja smo amateri

Glumac Mima Karadžić ne voli da ga mediji nazivaju najvećim zavodnikom među poznatim Crnogorcima. Ta mu titula ne prija, već smatra da pripada pop-dens pjevaču Nenadu Kneževiću Knezu.

“Ne, ne. Nisam to ja. Knez je najveći zavodnik i on je moj prijatelj. On je ljubavnik, Sergej Ćetković i ja smo za njega amateri, baš kao i Andrija Milošević“, kaže Mima.

Mima se zajedno sa Sergejem i Knezom našao na promociji časopisa o putovanjima u Beogradu, a Knez je tom prilikom otkrio da će Karadžić na njegovom vjenčanju imati posebnu ulogu.

“On je čudo od čovjeka. Svuda to pričam. Nevjerovatno kakvu energiju ima. Poslali smo mu posebnu pozivnicu. Ideja je da bude stari svat koji će se pojaviti na bijelom konju i da predvodi ostale svatove”, kaže Knez, a Mima ističe da će za tu priliku specijalno krenuti iz Šavnika ka Beogradu.

Mediji su prethodnih dana pisali da crnogorski glumac kupuje vilu u Ulcinju koja košta milion eura.

“Iz njihovih usta u Božije uši. Nemam taj novac, a i da imam, ne bih kupovao kuću”, kaže Karadžić.

Mima je prethodnih dana boravio u Crnoj Gori, konkretno u ulcinjskoj opštini, da bi našao lokacije za snimanje serije “Biser Bojane”.