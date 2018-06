Mina Lazarević dobila supruga na sudu

Glumica Mina Lazarević uspela je da na sudu dobije veću alimentaciju od bivšeg muža Gorana Stanića za njihovo dvoje djece, saznaje magazin Scena.

Sud je odredio baletanu da je dužan da ubuduće za njihovo dvoje djece Marka i Ivu isplaćuje alimentaciju u iznosu od 190 eura.

“Mina je tražila da se poveća izdržavanje koje je određeno njihovim sporazumnim razvodom braka prošle godine i njen zahtjev je usvojen, te je donijeta presuda u njenu korist. Goran je dužan da ukupan iznos plaća od juna 2017. godine kada je podnijeta tužba za povećanje alimentacije. Pošto je on u međuvremenu plaćao prvobitno određenu alimentaciju on je od sada dužan da plati razliku od juna do momenta kada je donesena presuda”, otkriva izvor dobro upućen u ovaj slučaj i dodaje:

“Pošto presuda nije pravosnažna, Stanić je odlučio da na nju uloži žalbu, a to znači da tok ovog procesa možda može da se promijeni. Očigledno Goran smatra da nije u mogućnosti da isplaćuje ovoliku alimentaciju”, objašnjava izvor.

Mina i Goran su se povodom ovog slučaja sreli na sudu i to u januaru ove godine kada je održano prvo ročište. Mina je tada jedina bila saslušana i tom prilikom je istakla da zbog kredita koji sama isplaćuje za stan na Zvezdari u kojem je sa bivšim mužem zajedno živjela nije u mogućnosti da izdržava djecu sa alimentacijom od 50 eura po djetetu. Lazarevićeva je istakla i to da taj iznos treba povećati i iz razloga što su djeca sada velika. U martu je potom saslušan i Goran Stanić, a onda je nedavno sudija donio presudu kojom se prihvata zahtjev majke.

Podsjećamo, Minu je u avgustu 2015. godine pretukao muž. Stanić je tada priznao krivicu i nagodio se sudom da godinu dana provede u kućnom zatvoru uz elektronski nadzor. Prošle godine Mina i Goran su se i zvanično razveli.

“Pravosnažno je brak razveden i oba djeteta su pripala Mini na staranje uz obavezu njenog bivšeg supruga da doprinosi izdržavanju zajednice. Mogu da kažem da je ona neko ko je posvećen djeci. Razapeta je na mnogo strana, ali su joj prioritet djeca”, izjavio je nedavno glumičin advokat Ljubisav Radosavljević.