Mira Škorić: Ako Glogovca bude liječio moj doktor, biće sve u redu

Nebojša Glogovac obolio je od kancera plića i lavovski se bori za svoje zdravlje. Beogradska štampa piše da je njegov slučaj preozeo doktor koji je operisao pjevačicu Miru Škorić.

Glumca liječi tim ljekara na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu, predvođen direktorom, doktorom Radanom Džodićem. On je prije četiri godine operisao Miru koja je bolovala od raka štitne zvijezde.

Mira poručuje Glogovcu da je u sigurnim rukama.

“Potresla sam se kad sam čula da je Nebojša teško bolestan, jer ga izuzetno poštujem, on je jedan od naših najboljih glumaca koji je mnogo toga uradio za domaću kinematografiju. S velikim uživanjem gledam predstave, serije i filmove u kojima igra. To su osjetljive stvari i ne bih da zadirem u tu vrstu privatnosti, ali mogu da kažem da on ima moju apsolutnu podršku i da se ne predaje. Znate, ja sam primjer nemarne osobe kada je riječ o zdravlju. Kod ljekara sam otišla prilično kasno. Kad se sjetim toga, nije mi dobro. Međutim, vjerujem da će se Nebojša brzo vratiti glumi”, optimistična je Mira.

Pjevačica je ubijeđena da je glumac borac kao i ona.

“Ako se Glogovac liječi kod doktora Džodića, onda je u sigurnim rukama. On je jedan od naših najboljih stručnjaka. Upravo mi je on i saopštio surovu istinu, koju nisam htjela da prihvatim. U sebi sam ponavljala da to nikako nije moguće. Od tog trenutka riješila sam da zdravlje postavim na prvo mjesto i promijenim život iz korijena. Nakon što su mi eminentni stručnjaci na onkologiji uradili sve detaljne analize, uslijedila je prva operacija. Imala sam još tri intervencije. To je prošlo, sada više vodim računa o najvažnijoj stvari u svom životu – zdravlju. Profesoru Džodiću, Markoviću i Jokiću, kao i Veri Vojinović, koji svakodnevno spašavaju hiljade života, beskrajno sam zahvalna i takve ljude treba cijeniti”, zaključila je pjevačica.