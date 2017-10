Mira Škorić razočarana u Cecu

Nekada najbolje prijateljice pjevačice Mira Škorić i Svetlana Ceca Ražnatović više od dvije godine ne komuniciraju, ali o tome ni jedna ni druga nisu javno pričale.

Ali, i to se promijenilo. Naime, Miri je prije pola godine umrla majka Milica za koju je bila veoma vezana, a dojučerašnja drugarica Ceca joj nije izjavila saučešće.

“Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće. Nije me pozvala, niti mi posla poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem da je Jelena Karleuša u tim teškim trenucima bila uz mene i možda mi prije svih izjavila saučešće. Eto, Ceca to nije učinila. Naravno, nikome ne zamjeram. Svako ima svoje razloge, ali je istina da me nije pozvala”, kaže Mira.

Ona ističe da nema namjeru prva da se javi Ražnatovićki.

“Puknu brakovi poslije 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. Za razliku od ostalih, imam svoj stav o svemu tome i zašto bih morala da budem nešto što nisam. To što je između nas više nije ni bitno. Ja ni s njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se. Eto, prepolovite jednu jabuku, pa onda pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dvije ne možemo da budemo kao prije. Ne bih iznosila razlog jer on ne postoji, samo je došlo do prekida komunikacije”, navela je Mira.

Kaže da između nje i Cece nije bilo ljubomore.

“Daleko bilo. Niti je ona bila ljubomorna na mene, niti ja na nju. Nas dvije ne mislimo isto, jednostavno nismo isto. Znam da smo nekad bile kao jedno, ali, eto, ne treba plakati, sve je to život. Znam da je to sad interesantno, međutim, ne treba praviti od komarca magarca. Ceca je veliki umjetnik, zvijezda i tu nema govora. U prošlosti sam uvijek imala lijepo mišljenje o njoj, ali moram da naglasim da je Jelena Karleuša mnogo dobar čovjek, i to je pokazala”, zaključuje Škorićeva.

Mira i Ceca su bile biliske više od dvije decenije. Imaju i duet, “Ne računaj na mene”, dok je sa Karleušom Mira posljednjih deset godina u lošim odnosima. Prozivale su se u žutoj štampi, pa je Jelena za nju pričala da je Cecin pion u ratu protiv nje, dok je Škorićeva Karleušu nazivala “ludom nastom” koja se udavala za novčanike biznismena.

Nakon godina “pljuvanja po medijima”, Mira i Jelena više nisu govorile jedna sa drugom niti jedna o drugoj.

Tek nedavno, kada je krenula emisija Tvoje lice zvuči poznato, dvije pjevačice otkrile su šta misle jedna o drugoj.

“Ona je veliki pjevač, ali nikada nije bila ambiciozna. TLZP je njen veliki povratak na scenu”, rekla je Jelena, a Mira je uzvratila riječima da je JK velika zvijezda.

“Nju treba poslati na Evroviziju. Niko bolje ne bi predstavljao Srbiju od nje”.

Jelena i Mira ovih dana druže se u studiju na Košutnjaku nadomak Beograda gdje snimaju Zvezde Granda, takmičenje u kojem su obje članice žirija.