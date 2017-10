Mirka Vasiljević i Katarina Radivojević progovorile o seksualnom uznemiravanju

Izgleda kao da će se cijela imperija “Fabrike snova” srušiti, jer je uzdrmana u korijenu. Na desetine glumica i žena iz industrije šou biznisa izašlo je u javnost i podijelilo potresne priče o tome kako ih je napastvovao filmski mogul Harvi Vajnštajn. I dok se danima pojavljuju nove žene koje svjedoče o zastrašujućim seksualnim napastvovanjima, naše mlade glumica su progovorile kakva je situacija u Srbiji i da li su se slične stvari njima dešavale.

Katarina Radivojević, koja je imala prilike da radi u Americi, kaže da joj se u našoj kinematografiji takve stvari nisu dešavale.

“Nije me nikada niko napao otvoreno ili očekivao tu vrstu odnosa. Valjda zato što sam vrlo direktna i otvorena kao osoba. Pa tako jasno stavim do znanja da nema takva očekivanja od mene. Postoji i ona druga vrsta osvete kad ne želiš tu vrstu odnosa, nećeš ni biti dio projekta. Ne koketiram i ne zavodim u poslovnim odnosima”, poručuje harizmatična glumica.

Mirka je u svijet glume ušla mlada i ona kaže da nije imala slične neprijatnosti.

“Počela sam sa trinaest godina gdje sam vizuelno i psihički bila djevojčica. Ljudi iz posla me znaju kao dijete, i dalje me gledaju kao djevojčicu koja ide u školu. I dan danas kada snimam, kažu mi ne možemo da vjerujemo da si imaš djecu i da si porasla. Bila sam u krugu ljudi koji dosta radili, ali ne mogu da kažem da toga ima i da je pristuno. Da bi vam to neko ispričao morate da budete konstatno prisutni u tom svijetu da bi mogli da saznate takve stvari, a meni je jedino kum iz svijeta glume, dok je većina mojih prijatelja bave drugim profesijama”, ispričala je glavna junakinja čuvene serije “Ljubav, navika i panika”.