MISS Crne Gore otputovala u Kinu na svjetsko takmičenje

MISS Crne Gore Tea Babić iz Podgorice, otputovala je danas u Kinu gdje će 18. novembra biti održan izbor za MISS svijeta.

Tea će, kako je navela, u humanitarne svrhe pokloniti knjigu “Slikari Crne Gore”.

Babićevu u gradu Sanja očekuju podtakmičenja u raznim oblastima kao što su Miss World Beauty with a Purpose, Miss World Fashion-Top Model, Miss World Multi-Media Award, Miss World Dances of the World, Miss World Top Fitness, Miss World Talent i Miss World Head to Head Challenge.

Head to Head Challenge je prvo takmičenje u kojem će ljepotica iz Podgorice učestvovati.