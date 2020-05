Moda je nikad nije zanimala, samo moć

Bivši kreativni direktor modne ikone i višegodišnje urednice američkog Voga Ane Vintur, Andre Leon Tali napisao je memoare pod nazivom “The Chiffon Trenches” ili “Šifonski rovovi”.

Tali je već više od četrdeset godina prijatelj sa Vintor, bio je svjedok na oba njena vjenčanja, na prvom je čak bacila buket njemu u ruke. On ju je držao dok je plakala na sahrani svoje majke. On je, međutim, danas naziva brutalnom, okrutnom osobom koja ima strašne predrasude prema starenju i kilogramima. Danas sedamdesetogodišnjeg Talija ostavila je, piše on, “s velikim emocionalnim i psihološkim ožiljcima”.

Tali tvrdi da “moda, odjeća nju nije nikada zaista zanimala. Samo moć”, piše Tali.

“Nije sposobna za jednostavan ljubazan gest”, smatra.

Kaže da joj je najviše zamjerio to što mu nije rekla u lice ono što je drugima govorima o njemu, da je on prestar da bude influenser, da više nije relevantan. Naime, razišli su se nakon što je otkrio da on više ne radi intervjue za podkast časopisa s Met Gala, nego ih sada radi mlada zvijezda Jutjuba Lajza Koši. Iako kaže da je knjiga, zapravo, “ljubavno pismo modnoj urednici”, mnogi insajderi vjeruju da su ovi memoari njegova osveta, prenosi Jutarnji list.

U knjizi su i brojna vrlo neprijatna otkrića o mnogim važnim modnim protagonistima kao što su Karl Lagerfild, Iv Sen Loran i Naomi Kembel. Za njegovu knjigu su interesovanje već pokazali i Hulu i Amazon, koji žele da snime seriju, a Tali bi volio da ga igra Vil Smit.

Visok više od dva metra, obučen u šareni kaftan, i najčešće kaftan i najčešće s Vintur pod rukom, Tali je bio vrlo upadljiv gdje god da se pojavio. Jedini je mogao da joj kaže da joj haljina ne stoji dobro.

“Doduše, nisam to rekao direktno već bih je pitao ko je napravio haljinu i potom bih podigao obrvu.” On u samom uvodu piše: “Moja je priča bajka, a svaka bajka ima svoje tamne strane”.