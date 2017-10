Najljepša Crnogorka: CG zaslužuje da pomjerim granice

“Trudiću se da opravdam titulu najljepše Crnogorke. Omogućeno mi je da upoznam svijet sa mojom zemljom i njenim ljepotama, a voljela bih da ostvarim bolji plasman i time pomjerim granice na viši nivo”, ističe Babić.

Portorikanka Stefani Del Vale još svega 30-ak dana biće vlasnica krune najljepše žene na svijetu, a onda će u kineskom gradu Sanja 18. novembra predati tron jednoj od 140 djevojaka koje sanjaju trijumf. Među njima je i naša Tea Babić. Podgoričanka je prije nešto manje od godinu krunu preuzela od Nataše Milosavljević, a odlukom kompanije Miss Yu (organizator nacionalnog izbora) nije predstavljala Crnu Goru na prošlogodišnjem izboru, pa je tako, za razliku od brojnih prethodnica, imala šansu da se temeljno pripremi. Pred polazak za Kinu 20. oktobra i uprkos brojnim obavezama, Babić je izdvojila vrijeme za Vikend novine. Naljepša Crnogorka potrudiće se da ispuni obećanje dato sunarodnicima prilikom krunisanja i dostojanstveno ih predstavi pred milionskim auditorijumom.

DOSTOJANSTVENO PREDSTAVLJANJE CRNE GORE

“Ove godine, moj san postao je lijepa realnost. Trudila sam se i nastaviću tako da opravdam laskavu titulu najljepše Crnogorke. Omogućeno mi je da upoznam svijet sa mojom zemljom i njenim ljepotama, jer smo mi mala država ali sa mnogo prirodnih bogatstava, istorijom i tradicijom. Nadam se da ću dostojanstveno predstaviti Crnu Goru, našu zemlju čuda. Kako se bliži polazak, pristižu brojne obaveze, ali trudim se da sve postignem”, navodi Babić.

Dobro je poznato da se izbor za mis svijeta sastoji od nekoliko takmičarskih nivoa, a novitet je popularni Head-to-Head Challenge, tokom kog će i publika onlajn odlučivati o pobjednici i automatski je “poslati” među 40 najboljih. Ovaj segment približiće misice svjetskom auditorijumu, baš kao i zemlje pod čijom zastavom nastupaju.

“Tu su i podtakmičenja: Beauty with a Purpose, Fashion-Top Model, Multi-Media Award, Dances of the World, Top Fitness i Talent. Na osnovu rezultata, vrši se selekcija u uži krug. Svako je važno na svoj način i ima posebne karakteristike, a trudiću se da budem aktivna učesnica u svim”, obećava Babić, iza koje su brojne aktivnosti na domaćem i inostranom terenu ali nije mogla da izdvoji najvažnije jer su “svi bili značajna priprema za najveći i najbitniji događaj koji slijedi”.

Tim naše misice obogatila je i kreatorka Ivana Murišić, u čijem ateljeu Babić šije haljinu.

“Zadovoljna sam haljinom, uloženo je puno truda, ona je moja ideja i tematski je lijepo osmišljena kreacija”, nastavlja Babić.

VOLJELA BIH BOLJI PLASMAN

Nijedna od prethodnih crnogorskih mišica nije se proslavila u popularnom talent programu za razliku od većine njih, reklo bi se da je Babić izabrala najzahtjevniju ulogu i predstaviće se kao balerina.

“Kao mlađa, pohađala sam Nižu baletsku školu, pa sam odlučila da to bude talenat koji ću predstaviti. Tokom prethodnog perioda, radila sam puno koreografiju i cjelokupan nastup. Nadam se da ću naići na pozitivnu reakciju žirija. Kako kažu trud se uvijek isplati”, podsjeća Babić.

Bolje upućenim u problematiku posljednjih nekoliko svjetskih izbora, nije nepoznanica da to nije samo takmičenje ljepote, već praktično geopolitička igra, u kojoj važnu rolu ima veličina zemlje, reputacija u svijetu. Razmišlja li Babić o plasmanu?

“Voljela bih da ostvarim bolji plasman i time pomjerim granice na viši nivo, kako naša zemlja i zaslužuje. Naravno da neće biti lako, konkurencija je velika, ali trudiću se da osvježim ljepotu Crne Gore. Takođe, očekujem i nova poznanstva, prijateljstva. U svakom slučaju, biće to nezaboravno iskustvo. I odlazak je veliki uspjeh, jer svi naši snovi mogu postati stvarnost ukoliko smo hrabri da ih slijedimo”, motivisana je Babić.

Poklon još nepoznanica, humanitarci bude svijest

Ljepša strana svjetskog izbora svakako je i noć kada mišice domaćinima uručuju poklone sa motivima domovine, a nakon toga ih na aukciji prodaju i prosljeđuju novac u humanitarne svrhe za djecu širom svijeta. Nekadašnje najljepše Crnogorke tako su svojevremeno, između ostalog, nosile bocu vazduha iz Crne Gore i gusle, a Babić nije željela da, prije odlaska, otkrije šta će se naći na aukcijskom stolu.

“Suzila sam izbor ali još nijesam donijela konačnu odluku. Veoma je bitno koji poklon ću prezentovati na aukcijskoj večeri jer ne predstavljam samo sebe već i svoju zemlju i njen značaj”, dodaje Babić i nada se da će njene minule humanitarne aktivnosti podstaći druge da slijede isti primjer.

“U proteklih godinu, volontirala sam u Nevladinom udruženju ‘Staze’ za djecu sa smetnjama u razvoju. Na taj način, mi aktivisti budimo svijest društva o njihovim potrebama i ukazujemo na zanemareno polje njihovih sposobnosti. Za svu pažnju koju im pružam, oni uzvraćaju ljubav i zahvalnost, koje mi prijaju i pomažu da sagledam život iz nove, drugačije perspektive. U svakodnevnim aktivnostima, djeca imaju priliku da razvijaju sposobnosti kroz radionice gdje prave ukrasne kutije, nakit ili razvijaju crtačko umijeće”, zaključuje Babić.