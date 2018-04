Nataša Bekvalac se zarekla da se više neće udati

Treći brak Nataše Bekvalac, umjesto najveće sreće, pjevačici je donio najveću bol, pa se pop zvijezda, kako saznaje „Alo!“, zarekla da se više neće udati!

Slijepa zaljubljenost u Luku Lazukića donijela joj je veliki bol, a jedina dobra stvar koja joj se dogodila jeste ćerkica Katja, koja još nema ni dva mjeseca, pa je Bekvalčevoj prioritet da njoj, ali i njenoj starijoj sestri, desetogodišnjoj Hani, koju ima iz prvog braka sa Danilom Ikodinovićem, omogući srećno djetinjstvo. Poslije svega što joj se dogodilo, Nataša je prvi put u životu izgubila vjeru u ljubav. Iako je tokom razgovora sa psihologom shvatila da će joj se ona kad-tad vratiti, te da je potrebno da rane, koje joj je Luka nanio zacijele, sigurna je da joj brak više neće pasti na pamet, otkriva izvor blizak pjevačici, koja je Lazukićevo psihičko i fizičko maltretiranje doživjela kao kap koja je prelila čašu.

“Nataša je uvijek ulazila srcem u sve svoje veze. Iako su je na početku karijere, kada je bila u vezi sa biznismenom Miodragom Kostićem Koletom, mnogi nazivali sponzorušom, ona je i tada radila i dobro zarađivala, a njeni kasniji izbori pokazali su da joj nije bitno da njen muškarac bude imućan. Više puta bila je zaljubljena u one koji su imali manje od nje, i to joj nikada nije predstavljalo problem. Takođe, nije razmišljala ni o nečijim godinama, statusu, prošlosti. Međutim, pokazalo se da nije bilo dovoljno što je bila čistog srca, jer su neke druge stvari uvijek bile prepreka da njene ljubavi uspijeju”, navodi sagovornik i dodaje da je Natašin najveći problem to što svoje muškarce nije realno sagledavala, te da sada mora da napravi pauzu i dobro razmisli da joj se to više ne bi ponovilo:

“Svakog puta, kada bi se zaljubila, nikoga ništa nije pitala niti slušala i skoro uvijek je željela da se uda. Ipak, sada joj je jasno da joj to više nije potrebno. Prije svega, ona ima dvije ćerke kojima je potrebna stabilna majka, pogotovo Katji, koja je tek rođena i sa čijim ocem teško da će u skorije vrijeme biti u dobrim odnosima. Nataša je svjesna da je Luka emotivno nezreo i da će svom djetetu, bar u prvo vrijeme, biti i otac i majka. Sve to navelo ju je na zaključak da joj nikakav muškarac neće biti potreban duže vrijeme i da je neophodno da napravi rez u svom životu”.