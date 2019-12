Neka pridike o kulturi ne drži cajka, njoj samo treba veće tržište i više para

Pjevačica Lepa Brena održala je dva koncerta u zagrebačkoj Areni, koje su hrvatski mediji nahvalili, a penzionisani hrvatski generali nazvali “nacionalnom sramotom u hrvatskom glavnom gradu”.

Ovim drugima se priključila i pjevačica Vlatka Pokos, koja je dala svoje viđenje “onoga što se dogodilo u Zagrebu”.

Brena je zatim rekla da ne sluša huškače i primitivce, i da smatra da joj je u Hrvatskoj mjesto jer je “ta zemlja iznjedrila”. To je izazvalo novi napad hrvatske pjevačice.

“Prije svega, da se izvinim hrvatskim desničarima jer nisu najgori, najprimitivniji niti najnepismeniji na Internetu. To su, ‘miroljubivi’ Jugosloveni, oni koji ‘nisu željeli rat’ u što sam se imala prilike uvjeriti prije nekoliko dana kad sam komentarisala njen sramotni nastup u Zagrebu, pred publikom koja je rezultat ratnih migracija i tvrdim da osim Ive Todorić, pripadnice hrvatske domoljubne pljačkaške porodice, tamo nije bilo Zagrepčana. Čitam Brenine nemušte isprike o uniformi srpskih dobrovoljaca i spašavanju njenog oca iz Brčkog. A od koga ga je spašavala nego upravo od tih istih, koji su masovno klali njen, muslimanski narod. Groteskno! Kaže da ju je iznjedrila Hrvatska?! Šta reći na to, osim da se malo zbunila u geografiji jer u SR Hrvatskoj nije imala previše uspjeha. Njene priče o ljubavi i miroljubivim Jugoslovenima neka ostavi za one koji joj vjeruju jer to nije slučaj s većinom Hrvata”, napisala je Vlatka na Instagramu.

Ona je dodala da za Jugoslavijom “plaču samo Srbi, jer je bila Srboslavija jednakih ali su oni bili nešto jednakiji”.

“Platili smo previsoku cijenu da bismo slušali ‘Jugoslovenku’, takve ‘bratske’ pjesme u meni izazivaju užas i podsjećanje na krvavi rat. Njoj samo treba veće tržište i više love. Neka mi pridike o kulturi ne drži balkanska cajka”, napisala je Vlatka, koja inače živi u Kanadi. U međuvremenu je uklonila taj post sa Instagrama, ali su hrvatski mediji sačuvali njegov tekst.