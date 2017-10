Neobičan recept JK za uspješan brak

Pjevačica Jelena Karleuša i njen suprug fudbaler Duško Tošić zajedno su 11 godina, a ljetos su proslavili devetu godišnjicu braka. Par uspješno prevazilazi sve prepreke koje život donosi, a u tome im pomažu i dvije mezimice Atina i Nika.

Pop diva je nedavno za magazina “Story” otkrila kakav je njen suprug otac i koliko je ponosna na njega:

“Duško je divan otac, ja takvog nisam imala i zato znam da cijenim i prepoznam koliko je on poseban. Ljubav koju on ima prema Atini i Niki naprosto je nevjerovatna, meni to kao ženi i majci ispunjava srce poslije svih ovih godina. Ponosna sam na njega”, rekla je Karleuša, koja je sada sa svojim fanovima podijelila recept za dug i srećan brak:

“Odvojena kupatila i toaleti, što više biti razdvojen sa supružnikom da bi se ljudi malo uželjeli. Odvojeni novčanici i ono najbitnije, kao šlag na kraju – ljubav!”, rekla je JK u emisiji “Exkluziv”.