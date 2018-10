Nikola Đuričko: Ja sam predsjednik, moja žena premijer

Istaknuti dramski umjetnik Nikola Đuričko ističe da je njegova supruga Ljiljana najzaslužnija za uspješno funkcionisanje braka i porodice i dodaje da je u njihovom braku on predsjednik, a Ljiljana premijer.

Priznaje i kako ne bi mogao da bude uspješan po cijenu tuđe nesreće.

“Volim kad se ljudi smiju dok pričam. Psihijatri bi rekli da sam egoista. Ne želim da rastužim ili uozbiljim one koji me slušaju, imam potrebu da ih nasmijem. Osjećam radost dok to radim”, ističe Đuričko u intervjuu za Gloriju i dodaje da u stendapu prepričava stvarne događaje iz svog života koji mu danas, godinama kasnije, izgledaju smiješno.