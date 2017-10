Nina Seničar se ne obazire na lapsuse koje pravi u TLZP-u

Voditeljka, glumica i model Nina Seničar, očarala je ljepotom gledaoce šoua TV Prva, Tvoje lice zvuči poznato. Ona svake nedjelje vodi ovaj muzički šou humanitarnog karaktera, a nerijetko je predmet podsmijeha na internetu jer često pravi lapsuse.

“Meni je najbitnije da budem nesavršena. I apsolutno radim na tome. Ne volim uštogljene i savršene voditeljke, osobe, glumce… To je meni potpuno dosadno. Skroz je OK da imam koji lapsus i imaću ih još i više, vjerujte mi. Zato što stalno snimam i onda ponekad lupetam gluposti, ali ja se toga nešto ne bojim. Mislim da je to skroz OK”, rekla je Nina za Blic.