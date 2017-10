Njen kobni vrisak i dalje pamti cio svijet

Njeno “ubistvo” u filmu Psiho ostaće upamćeno kao jedna od najstrašnijih filmskih scena, a glumica Dženet Li kao jedina “Hičkokova glumica” koja nije bila plavuša. Osim glume, bavila se i pjevanjem, igranjem i pisanjem, a svoj umjetnički debi imala je na radiju.

Problemi sa umjetničkim imenom

Rođena je 6. jula 1927. godine u Kaliforniji kao Dženet Helen Morison. Baba i djeda sa majčine strane su joj bili imigranti iz Danske, a imala je i škotsko i njemačko porijeklo.

Iako je bila naklonjena umjetnosti i počela da studira muziku i psihologiju, nije razmišljala o glumi, dok je u te vode nije uvela glumica Norma Širer, čiji je suprug bio jedan od čelnika produkcijske kuće MGM. Ona je predstavila Dženet lovcu na talente Liju Vasermanu, a ubrzo nakon toga je potpisala svoj prvi ugovor.

Kao i druge holivudske dive, i Dženet Li je u nekom trenutku dobila “umjetničko ime”. Međutim, to baš i nije bio lak posao, s obzirom na to da je ono koje je odabrano suviše ličilo na Vivijen Li, tada već poznatu glumicu.

U pokušaju da se izbjegne poistovjećivanje sa njom, u jednom trenutku je predstavljana svojim pravim imenom – Dženet Morison, ali je ubrzo shvaćeno da je ono prvobitno mnogo efektnije.

Hičkokova glumica koja nije bila plavuša

Svoj debi na filmu imala je sa 20 godina u visokobudžetnom ostvarenju The Romance of Rosy Ridge, poslije kojeg su se ređali drugi manje ili više popularni filmovi.

Ipak, Dženet slavu duguje majstoru za strah i napetost Alfredu Hičkoku, koji joj je ponudio ulogu Marion Krejn u filmu “Psiho” snimljenom 1960. godine. Za nju je nagrađena Zlatnim globusom za najbolju sporednu ulogu, a bila je i nominovana za Oskara.

Mnogi su bili iznenađeni izborom slavnog režisera, s obzirom na to da su glumice u njegovim prethodnim filmovima bile plavuše.

Tajna scene pod tušem

Nakon objavljivanja “Psiha” javnost je spekulisala da li je Dženet Li u sceni pod tušem bila gola. Holivudski cenzori film su sasjekli, a i Dženet je “popila” svoju dozu kritika i bila proglašena “nemoralnom i lakom” glumicom. Iako su joj se koleginice divile, nijedna to nije smjela javno da kaže, jer u to vrijeme, svlačenje isped ekrana bilo je potpuno nezamislivo. Ipak, naknadno je otkriveno da je imala kostim koji je samo simulirao golotinju.

Takođe, otkriveno je da je umjesto krvi korišćen sirup od čokolade, a da su zvuci probadanja noža kroz tijelo Marion Kejn, zapravo bili ubodi sječiva u lubenicu.

“Dženet je bila drugačija u tom smislu što je bila udata za Tonija Kertisa i imala je troje djece, tako da ona nije potpuno upadala u onu kategoriju “čuvenih plavuša”. Li je zaista bila nedodirljiva, zato što je bila žena i majka i bila je zabavna, seksi, sigurna u sebe i ona je sa Hičkokom imala neku vrstu prijateljstva”, objasnila je Skarlet Johanson prije nekoliko godina, kada je igrala lik Dženet Li u filmu “Hičkok”.

U svojoj knjizi “Psiho: Iza kulisa klasičnig trilera” Dženet Li je otkrila kako joj je snimanje te uloge bilo lako do posljednjih 20 sekundi, kada je morala da izrazi sav užas neposredno prije nego što je Norman Bejts izbode nožem.

Burna mladost, brak sa poznatim glumcem i najduža veza sa jednim brokerom

Dženet Li se prvi put udala kada je imala samo 15 godina za tri godine starijeg momka u Nevadi. Rastali su se samo četiri mjeseca poslije. Sljedeći brak je potrajao četiri godine, a sklopila ga je kada je imala 18 godina.

U junu 1951. godine udala se za glumca Tonija Kertisa sa kojim je dobila dvije ćerke – Keli i Džejmi Li. Obje su krenule roditeljskim stopama i postale uspješne glumice. Dženet i Toni su bili zajedno 11 godina, a nakon razvoda 1962. godine glumica je upoznala berzanskog brokera Roberta Branta sa kojim je živjela pune 42 godine, do svoje smrti 3. oktobra 2004. godine.

Dženet Li se sa svojom ćerkom Džejmi Li Kertis pojavila u dva horor filma – “Magla” i “Noć vještica”, a posljednji u kom se pojavila je Bad Girls from Valley High.

Tokom života napisala je četiri knjige, od kojih su njeni memoari pod nazivom There Really Was a Hollywood, koje je prve napisala, proglašeni bestselerom.

Umrla je na 3. oktobra 2004. godine, u svojoj kući u Los Anđelesu u 77. godini, a njeno tijelo je kremirano.