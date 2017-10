Nova drama Goce Tržan: Dosta mi je bivšeg muža i njegove porodice

Popularnoj pjevačici Goci Tržan, bivši muž Ivan Marinković i dalje pravi probleme iako su se razveli prije više od pet godina. Kao učesnik u jednom rijaliti programu, Marinković je ispričao razne eksplicitne situacije iz odnosa sa Gocom. U direktnom programu rekao je da niko nije želio da sa Gocom ima djecu jer “imala je 32 godine, bila je matora”, te da je prije njega bila u opasnoj ljubavnoj vezi sa poznatim srpskim milijarderom.

U istom programu, pojavila se i Ivanova sestra, koja je javnosti otkrila kako mora da se iseli iz stana za koji Goca plaća kredit, tj. prestala je.

Naime, nakon što se razvela od Ivana, Goca je ostala u stanu za koji je podigla kredit dok je bila u braku sa Marinkovićem. Pošto on nije imao novca da plaća mjeseču ratu od 500 eura, Goca je sve do sada nastavila da plaća istu banci.

“Dobila sam poruku od tvoje bivše supruge. Goca odustaje od plaćanja stana, tako da smo mi smo stan našeg oca i majke izgubili. Goca je za vrijeme tvog boravka u rijalitiju donijela tu odluku! Molim te da se samo ti dobro držiš tu”, poručila je Gocina bivša zaova.

“Neka sjajšu više sa mene. Tvrdi da živim u njegovom stanu. Niko od njih nije imao problem da me ostavie samu sa djetetom u stanu gdje je kredit rata bila 500 eura mjesečno. I niko me od njih nije zvao da me pita da li imam, sada kada sama otplatila veći dio, oni hoće da ga uzmu, a pri tome već imaju dva stana. Od kojih je jedan u krugu dvojke i pošto im je očigledno to malo, hoće i ovaj u Mirijevu. Nije problem dobiće stan, obećavam im da ću se u narednih mjesec dana iseliti iz njega, ali njima ostaje rata za kredit i sve ostale troškove. Meni nije problem da izađem iz stana, ali šta će oni kasnije. Bijedno je što preko moj grbače pokušava da bude popularan, neka me ostavi na miru više, ne samo mene, nego i moju porodicu. Tvrdim da ću za svaku njegovu izgovorenu laž u narednom periodu da podnesem tužbe, kao i za ovo što njegova sestra u živom prenosu govori kako nekom prijetim”, poručuje Goca za Blic i oštro demantuje tvrdnje da je prijetila eks zaovi kako će je izbaciti na ulicu.

“Nije tačno da sam prijetila bilo kome. To je apsolutna laž, žena sam koja nikada ne prijeti. Sa dotičnom nisam imala nikakvog konktatka već godinama u nazad. Poslala sam joj poruku iz najbolje namjere da kaže bratu da prestane da priča svakavke laži o meni, jer za sve imam konkretan dokaz. Zašto ne priča da dinara nije dao za ćerku već godinama? Neka bude toliki šmeker pa da to čujemo, a ne to kako ja nekome prijeti i izbacujem iz stana”, dodala je Tržanova.