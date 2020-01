Opra Vinfri o ljubavnoj vezi dugoj 34 godine: Da sam se udala za njega naša ljubav ne bi uspjela

Opra Vinfri i njen dugogodišnja ljubav Stedman Grejam u “vezi” su od 1986. godine. Ona je u svojoj najnovijoj kolumni priznala da se udala za Grejama (68), “mi ne bismo bili zajedno toliko dugo.”

Opra je priznala da je jednom htjela da se uda za Stedmana, ali kada je on to predložio 1993. godine, brzo je shvatila: “Moje emisije su mi bile prioritet, oboje smo to znali.”

Jednostavno je htjela da je neko zaprosi, ali ne i da se uda.

“Shvatila sam da zapravo ne želim brak. Htjela sam samo da me zaprosi. Htjela sam da on želi da budem “njegova gospođa”, ali nisam htjela da se žrtvujem, pravim kompromise kako bi nam brak uspio. Moje emisije bile su mi prioritet i oboje smo to znali. On i ja smo saglasni u jednom: da smo se vjenčali ne bismo danas bili zajedno,” objasnila je Opra.

Opra i Stedman su u zajednici već 34 godine, a ona o svom partneru ima samo riječi hvale:

“Svako ko ga je ikad sreo zna kakav je on džentlmen. Uvijek samo najbolje želi za mene i druge. Tako je pozitivan, odgovoran, strpljiv.”

O tome kako su “preživjeli” u zajednici sve ove godine, Opra je rekla da je to zato što su se individualno razvijali, kao i što oboje smatraju da partnerstvo ima za svrhu duhovni rast oba partnera, prenosi People.