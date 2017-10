Otac Marka Jarića: Adrijana je bila, pa prošla

Bivši srpski košarkaš i otac Marka Jarića Srećko za Blic priča o sinovljevim izborima, unukama koje ga raduju svakog ljeta kada dođu na raspust u Srbiju, ali i o navodima da je njegov sin rasturio brak pjevača Ace Lukasa i Sonje Vuksanović.

“Ne znam šta se tačno sve pisalo o tome, ali ja znam šta je istina. Ne pogađa me to odavno, to su izmišljotine koje me ne zanimaju”, kaže Srećko, koji takođe smatra da su insinuacije o pomirenju njegovog sina sa bivšom suprugom Adrijanom Limom ishitrene.

Kako kaže, “Adrijana je bila, pa prošla”.

“Što je bilo, bilo je. Ne znam da li može da se ponovi, to jedino oni mogu da odluče, ali ja nijesam uključen u te pregovore ako uopšte postoje. Oni funkcionišu i dalje super, ali ne vjerujem u pomirenje”, iskren je Srećko, koji se raduje svaki put kada u Srbiju dođu Valentina i Sijena.

“Bili su ovde ljetos 20 dana i lijepo smo se proveli. Svuda su išle, zoološki vrt, Avala, Ada, igraonice i šoping centri, baš svuda”, kroz osmijeh kaže Srećko, koga su pitali da li bi volio da mu nasljednice krenu maminim stopama koja je postala „Viktorijin anđeo“.

“Ne bih volio da budu manekenke, mada uopšte nemam neke predrasude. Volio bih da budu uspješne i ništa više. Neka se bave sportom. Imaju i energiju i motoriku”, priznaje Jarić.

A na pitanje da li je uticao na Markov izbor djevojaka s obzirom na to da mu sin važi za miljenika žena, Srećko odgovara da ga je jednom savjetovao da raskine vezu zbog karijere.

“Marko odavno nema djevojku. Bila je jedna situacija davno gdje sam sticajem okolnosti saznao ko mu je djevojka i odlučili smo da ne bude ona. Savjetovao sam ga tada da prekine zbog karijere”, priznao je Srećko.