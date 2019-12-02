Ova seks bomba postala je predsjednica fudbalskog kluba

Supruga ukrajinskog fudbalera Mikole Morozijuka postala je predsjednica amaterskog kluba FK Lion. Irina je predstavljena igračima na nedavno održanoj ceremoniji, na kojoj joj je uručen dres s njenim imenom.
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Всім привіт ! Як ви знаєте вже, що я створила новий проект ! Взяла на себе обов’язки бути президентом футбольного клубу «Лион» Львів. Коли до мене прийшла така пропозиція , довго не думаючи погодилась стати в підтримку аматорського футболу саме у Львові , так як народилась в цьому місті. Як створювався клуб , я розповіла для ютуб каналу «Бомбардир». Після першого випуску у мене виникло багато запитань до головного тренера команди. Мені потрібен час для того щоб розібратись. На час Павла Ігоровича відсторонено від посади головного тренера. Вірю в наш проект, що федерація футболу Львівщини підтримає нас та дозволить надалі розвиватись та брати участь в офіційних матчах. В мене достойна команда! В кожного своя історія , але одна любов до нашої країни! Серед моїх гравців є два учасника бойових дій в АТО! Ми за єдину , сильну і незалежну Україну! Слава Україні!
“Sad je zvanično, Irina Morozijuk je predsjednica fudbalskog kluba Lion”, stoji u saopštenju kluba.
“Ona je jedina žena na poziciji predsjednika nekog fudbalskog kluba u Ukrajini. Toliko smo ponosni da imamo najšarmatniju lavicu u čoporu. S takvom predsjednicom nemamo pravo da budemo drugi ili treći”, dodaje se u saopštenju.
Irina se, inače, bavi prodajom muške i ženske odjeće.
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Доброе времени суток 👋🏼 ) Приснился мне сон , где я вижу крушение самолёта , решила зайти посмотреть значения .. хоть я и не верю в эти все толкования снов , но любопытство берет верх 😂🤦🏼♀️ И конечно на различных сайтах есть толкование от разных людей , типа экспертов. Прочитав некоторых , мне и пришло желание написать пост. Сейчас в современном мире , все больше и больше набирают обороты псевдо- советчики бл*ть 🙄 Сука одни мотиваторы , спикеры и коучи. Непонятные полупокеры учат строить сумасшедшие бЫзнЭсЫ , хотя это Патык максимум может построить домик из спичек , а Инста тигрицы – открывать свои ,всевозможные ,чакры 😂😭 А меня , честно , рыгать тянет от этих всех экспертов 🤦🏼♀️🤮 – Сейчас объясню почему ! Во первых , человек , которые хочет работать с другими людьми , чему то обучать , мотивировать и т.д . должен быть обязательно дипломированным специалистом … особенно если это касается психологии ! Во вторых , психолог как и монах .. не каждому дано ! Не могут все быть психологами , закончив институт. Этот человек должен быть призван .. Он должен тонко чувствовать людей , должен уметь абстрагироваться от своих жизненных принципов , должна быть развита интуиция и т.д. -У меня есть опыт работы с психологами и некоторым хотелось набить еб*ло ! -А те бабы , которые учат как вести себя с мужиком , как поступать в отношениях и так далее , так это вообще полное дно .. Я однажды таких встречала ☝🏼 И у большинства, свои отношения дерьмо- дерьмищем 🤣😭 -Конечно есть какие то общие советы для девушек , но их парочку и они очень все простые и легкие. Все остальное , то что глубже -это работа с опытным психотерапевтом и только ! -Потому что , человек не похож на человека , а отношения на отношения .. -если один парень носит через день цветы , поёт серенады .. а другой пишет «шо ты?» , нельзя сказать , что первый любит , а второй нет ! У каждого своя манера , каждый по разному показывает и проявляет свою любовь .. поэтому ,бл*ть , отписывайтесь от этих всех идиотов! И напоследок смотри в комментариях ⤵️