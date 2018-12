Ove ljepotice zavladale su modnim pistama sasvim slučajno

Već godinama ih viđamo u prestižnim modnim kampanjama, na velikim revijama, na crvenom tepihu značajnih događaja, ali malo je poznato kako su svjetski uticajne manekenke počele svoju karijeru tokom koje su dostigle sami vrh. Za većinu njih se može reći da su imale tu sreću da se nađu na pravom mjestu u pravo vrijeme, a mi vam donosimo neke od najzanimljivijih priča.

Kejt Mos je svoju modnu karijeru započela zahvaljujući agentkinji Sari Doukas koja ju je, kao 14-godišnju djevojčicu, primjetila na aerodromu u Njujorku.

Naomi Kembl je svoju je karijeru započela na sličan način kao i Kejt, a imala je samo 15 godina.

“Žena mi je prišla i pitala me da li sam ikada razmišljala o modelingu. To je bila Vet Bold, direktorka Synchro agencije. Moja prva reakcija je bila uzbuđenje i iznenađenje. Ipak, moja mama je željela da prvo završim školu, ali sam ja htjela da sama odlučim te sam nakon nekoliko sedmica otišla kod Bet. Tokom moje prve posjete me je odvela da me slikaju”, rekla je Naomi u jednom od intervjua.

Žizel Bundšen je dugo godina nosila titulu najplaćenije manekenke svijeta, a njena karijera je započela tako što su je primjetili tokom kupovine u Sao Paolu. Prvu modnu reviju je imala sa samo 14 godina.

Dacen Kros je svakako manekenka koja je sama zaslužna za svoj uspjeh s obzirom na činjenicu da je, sa samo 18 godina, svoje fotografije slala raznim agencijama.

Alesandra Ambrozio je, po svemu sudeći, jedna od onih manekenki koje su od malih nogu znale da će se baviti upravo tim poslom. Naime, ona je sa časovima manekenstva počela sa samo 12 godina, a dvije godine kasnije je bila u finalu Ellite Model Look takmičenja.

Miranda Ker je postala popularna nakon što je, sa samo 13 godina, pobijedila na modeling takmičenju za Dolly magazin.

Vini Harlou je otkrila Tajra Benks na Instagramu, a kasnije je učestvovala u njenoj takmičarskoj emisiji America’s Next Top Model.

Điđi Hadid je jedna od najupsješnij modela na svijetu, a može se slobodno reći da je za njen ulazak u svijet modelinga zaslužna njena mama Jolanda koja je, takođe bila model. Ista situacija je i s njenom sestrom Belom.