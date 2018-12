Paris o porno skandalu: Izgubila sam povjerenje u ljude za sva vremena

Američka TV ličnost, pop zvijezda, DJ, a prije svega poslovna žena Paris Hilton, pojavljuje se u novom TV filmu “Američki mim”. Riječ je o dokumentarcu koji razrađuje teme poput popularnosti na internetu, uticaju interneta na život, društvenim medijima.

“Ne mogu ni da zamislim šta bi bilo da us postojale društvene mreže kada sam bila tinejdžerka. Srećna sam što toga nije bilo kada sam odrastala”, rekla je Paris i poslala poruku mladim ljudima kako da se ophode prema onima koji im šalju ružne komentare.

“Moj savjet je da ne obraćaju pažnju. Ima zlih ljudi, oni, smatram, nemaju život. Blokirajte ih, brište im komentare. Volim da se fokusiram samo na pozitivne strane života, ne dozvoljavam negativnost da mi uđe u život”, navela je Paris.

Američka zvijezda rekla je i da je zavisna kada su u pitanju društvene mreže, pa da čak i nedjeljom ne ispušta telefon iz ruku. To joj je, kaže, i način da ostane u kontaktu sa fanovima jer su joj veoma važni da ih čak smatra porodicom.

Pored Instagrama i Tvitera koje uveliko koristi, Paris će se posvetiti i Jutjubu na kojem će otvoriti kanal tokom 2019. godine.

Govoreći za Build series, Paris je otkrila i kako se osjećala kada je 2004. godine u javnost izađao snimak seksa nje i njenog tadašnjeg dečka Rika Solomona.

“To je najbolnije iskustvo u mom životu. Bila sam ponižena. Tada sam predstavljena kao negativac. Da se to desilo danas, bila bi drugačija priča zahvaljujući Me too pokretu”, smatra Paris.

U filmu “Američki mim” skandal sa pornićem uporedila je sa silovanjem.

“Taj događaj je obilježio moj život. Mislim da nikada nikome neću moći do kraja da vjerujem. Uspjela sam da prođem kroz to jer sam jaka žena”, dodala je slavna plavuša.