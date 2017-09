Pijana udarala policajce i nazivala ih Srbima: Privedena Mia Begović

Hrvatska glumica Mia Begović prošlu nedjelju neće pamtiti po dobrome. Naime, umjetnica je provela noć u policiji u Oranicama nadomak Zagreba, nakon što je, pod uticajem alkohola, izudarala i izvrijeđala saobraćajne policajce.

Zbog neobičnih vozačkih reakcija zagrebački policajci zaustavili su vozilo te vidno pripitoj glumici ponudili alkotest koji je ona odbila. Ubrzo nakon toga, Mia je izvrijeđala policajce na nacionalnoj i svakoj drugoj osnovi nazivajući ih ´Srbima´ i ´plaćenicima´.

Policajci su je potom pokušali privesti ali Begovićeva je pružala snažan otpor pri čemu ih je izudarala nogama pa su bili prisiljeni koristiti sredstava prisile, odnosno vezanja lisicama.

Glumica je tu noć provela na triježnjenju, nakon čega je, uz optužni prijedlog, puštena da se brani sa slobode.

“Privedena sam pod lažnom optužbom da posjedujem oružje kojeg nije bilo, a to može potvrditi i moja koleginica Anita Matić Delić koja je sa mnom bila u automobilu. Uz to, posjedujem i snimak kojom se to potvrđuje”, rekla je glumica za 24sata.