Pojavila se šokantna poruka pokojne djevojke Džima Kerija

Katriona Vajt, bivša djevojka slavnog komičara Džima Kerija, je 2013. sebi oduzela život predoziranjem. Njena porodica tvrdi da ima šokantne informacije o glumcu i krivi ga za sve što se dogodilo.

Nedavno je objavljena poruka koju je Katriona uputila svom slavnom dečku u kojoj ga krivi što joj je život pun poroka, seksa, droge i prostitutki i u kojoj ga optužuje da joj je prenio herpes.

Daily Mail prenosi da je poruka Katrione pronađena na njenom tabletu, ali nije potvrđeno da ju je ikad poslala.

“Nisi razmišljao o stigmi koju ću nositi do kraja života. Nikad se nisi izvinio ili ponudio da pomogneš ili se bar osjetio krivim. Nisi me pitao ni kako se osjećam zbog toga. Još uvijek te volim i mislila sam da si mi onu poruku poslao jer ti je stalo do mene. Namjeravala sam da kažem advokatu da ne želim da nastavim s tužbom, ali onda sam shvatila da su ti tvoji novi advokati savjetovali da mi se javiš. Ti dobro znaš šta želim, a to nije tvoj novac. Vjerovatno ćeš i ovu poruku iskoristiti protiv mene. Prenei si mi herpes i želim da se izviniš zbog toga. Želim da razumiješ da mi je to uništilo život koliko god se to tebi nevažnim činilo”, napisala mu je između ostalog Katriona.

Ona ga je i optužila da ju je upoznao s najgorim stvarima u životu.

“Ti si me upoznao s kokainom, prostitukama, psihičkim zlostavljanjem i bolešću. Učinio si mnogo dobrog za mene, ali slomio si me kao osobu. Ostala sam s tobom jer sam te voljela, a ti si mene odbacio nakon što si iskoristio sve dobro što je ostalo u meni”, napisala je u poruci.