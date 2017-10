Porno zvijezde ogorčene: Zbog lutaka za seks mi ostajemo bez posla

Kao što je digitalizacija i robotizacija mnoge napredne industrije dovela do otpuštanja velikog broja ljudi, izgleda da je red došao i na porno industriju. Insajderi su zabrinuti zbog sve savršenijih i sve dostupnijih ženskih robota za seks. Oni će jednog dana mnoge porno glumice ostaviti bez posla.

“Seks roboti će promijeniti pravila igre. Mislim da je sada pravo vrijeme da razmislimo o tim stvarima. To je tehnologija koju će ljudi prigrliti. Sada smo u fazi kada se roboti izumljuju, idući korak je da će svi imati seks robota”, rekla je Ela Darling porno glumica.

Kupcima robota omogućava se da svoju lutku za seks oblikuju po svom ukusu do najmanjih detalja, od izgleda i boje bradavica do karakternih osobina. Što sve dovodi do povećanja potražnje robota za seks. Toliko da Darling smatra kako će ubrzo ljudi sve kontakte sa svojom vrstom zamijeniti robotizovanim lutkama. “Možda to neće učiniti svi ljudi, ali neki hoće. Roboti ispunjavaju fizičke potrebe, a pornografija i virtualna stvarnost to čine s ličnom i psihološkim potrebama”, tumači glumica.

Ova seksualna radnica nije jedina koja je zabrinuta zbog razvoja sofisiticiranih robota koji će služiti za seksualne svrhe. Nakon što je fabrika iz okoline San Dijega najavila potpuno revolucionarizirani robot, svoju lutku Harmony, javili su se zabrinuti kritičari. Oni tvrde da bi takva lutka mogla dovesti do porasti nasilja nad ženama jer bi korisnici mogli da praktikuju seksualni napad na lutki da bi zatim prešli na stvarne žene. Kao i to da ovakva seks lutka sa vještačkom inteligencijom uznemirujuće zadire u neki oblik ženskog seksualnog ropstva.

Takav robot fabrike Realbotix neće biti jeftin. Zbog nedostupnosti velikoj većini, a i zbog toga što seks robote smatra trenutnim pomodarstvom, druga porno zvijezda, Bler Vilijams, misli kako seks sa robotom nikad neće moći zamijeniti pravu stvar.

“Ne vjerujem da će većina ljudi platiti takvog robota. To je najnovija i najmodernija opcija koja je više na ivici nauke”, kazala je Vilijams. Takođe, ne vjeruje da će takvi izumi istisnuti ljudske veze.

“Seks roboti mogli bi u porno industriji služiti kao sredstvo nadraživanja prije nas glumica”, zaključila je Bler.