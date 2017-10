Posljednja poruka Done Ares: Osjećam da polako blijedim

Pjevačica Dona Ares preminula je juče u 41. godini, poslije duge i teške bolesti. Smrt popularne pjevačice ostavila je u šoku njene kolege sa estrade iako se takav ishod i očekivao.

Tokom teške borbe sa bolešću ona je često ostavljala poruke na društvenim mrežama, kojima je iznova pokazivala da se borila kao lavica. Njena posljednja poruka dirnula je sve koji su je pročitali:

“Još uvijek sam dobro! Podnošljivo je, iako već osjećam i vidim, uostalom, kako polako blijedim, rano je za bilo kakve prognoze. Ovakve prostorije kao na slici, tj. male onkološke ambulante sa par stolica bi trebalo da ima svaka bolnica u većim gradovima u BiH, da se ljudi ugroženog imuniteta sa drugih kantona ne pate transportom do Sarajeva za kratke terapije (i transportom nazad). Toliko je bolesnih ljudi od raka da postoji potreba za tim i važno je! Ali to niko nije čuo tada, možda neće ni sada i tu više ništa ne mogu osim da svim oboljelima poželim što i sebi, snage, pameti i IMUNITETA do ozdravljenja! Uglavnom, to izgleda ovako, i u Danskoj i u Sarajevu i svuda u svijetu”, napisala je pjevačica tada.