Preminuo pjevač grupe Temptations Denis Edvards

Muzičar Denis Edvards, rođen 1943. godine u američkoj državi Alabama, umro je u Čikagu.

Edvards se proslavio uz grupu “The Temtations”, koju je u više navrata napuštao, ali joj se potom i vraćao, a neke od najpoznatijih pjesama su “I Can’t Get Next to You”, “Just My Imagination (Running Away With Me)” i “Papa Was a Rollin’ Stone”.

Porodica pjevača je potvrdila da je preminuo u Čikagu, ali nisu željeli da otkrivaju detalje.

Denis bi sjutra, 3. februara, napunio 75 godina, a 2013. godine dobio je Gremi za životno djelo.