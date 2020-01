Prikupila pola miliona dolara za Australiju prodajom golišavih slika

Atraktivna Kejlin Vard, odlučila je da golotinjom pomogne Australiji. Name, Kejlin, koja se bavi modelingom, ponudila je gole slike svakome ko donira novac za ugružene u požarima u Australiji. Njena cijena je 10 dolara po fotki.

Kejlin se javila putem Tvitera gdje je postavila oglas i iznenadila se kada je vidjela da je dobila na hiljade “ritvitova” jer je očekivala da će ih biti oko hiljadu.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020