Pucanj u čelo, rafal po tijelu: Supruga Marka Bulata šokirala porukom

Supruga pjevača Marka Bulata, Marija u posljednje vrijeme prošla je kroz težak period u svom životu. Nakon što je ostala sama sa ćerkom, sreću je pronašla u poznatom muzičaru. Onda su opet neke stvari krenule po zlu.

Problem sa privođenjem zbog navodnog posjedovanja narkotika, učinio je da trenuci života budu još teži. Nekoliko mjeseci kasnije je rodila ćerku Doroteu, prije vremena, a ljekari su se borili za njen život.

Ipak, izgleda da je iz svega izašla jača. Na svom Instagram profilu objavila je šokantnu i potresnu poruku, ali kao poruku mnogima da se ne predaju i ne odustaju od borbe.

“Najgore što može da ti se desi je da digneš ruke od sebe. Kada se to dogodi, ti si potpisao sebi smrtnu presudu. Pucanj u čelo. Rafal po tijelu. Uže oko vrata. Smrt prije smrti. Umiranje. Lagano i temeljno. Nemoj zato nikada da odustaješ od sebe. Kada to kažem, mislim prije svega na tvoje snove, na ono što potajno želiš, ono što si nekada davno sebi zacrtao, dok nisi digao te ruke i počeo da praviš kompromise. Jedan, pa drugi, pa peti, pa stoti”, napisala je Marija.

U nastavku svoje ispovijesti je dodala.

“Bauljaš u mraku slomljen, povrijeđen, istrošen i zamisli, nigdje nikoga da ti pomogne i osvijetli put. Nigdje ni jedne jedine osobe zbog koje si pravio kompromise, kojoj si ugađao, slušao je kad joj je bilo do bola teško, zbog koje si se trudio, trošio Nigdje nikoga, a mrak gust kao tijesto. I onda, upetljan u tom mraku, iznenada shvatiš da si bio kreten. I da je jedina osoba kojoj je ikada trebalo da ugađaš – TI . Ne MI, ONI, ONA, ONE. Već TI! Samo TI. I koliko god to sebično zvučalo, to je najveća istina koju mogu da ti otkrijem. Jer ako ti digneš ruke od sebe, i drugi će ih dići od tebe”, iskrena je bila Bulatova supruga.