Rajan Rejnlolds donira novac konobarima i šankerima koji su ostali bez posla

Glumac Rajan Rejnolds odlučio je da pomogne ugostiteljskim radnicima. On će donirati novac konobarima i šankerima koji su zbog koronavirusa ostali bez posla tako što će od prodaje svog džina “Aviation”, njima dati 30 posto.

Rejnolds je sa pratiocima na Tviteru saopštio svoju odluku.

Until May 1st, for every bottle of Aviation ordered online, we’ll donate 30% of proceeds as a tip to your bartenders – who REALLY miss you btw. Visit https://t.co/elT2zrCgE0 #TipYourBartenders #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/77tVacDGBM

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 24, 2020