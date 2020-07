Rita Ora i koleginice slijede ideju Due Lipe: Apple, ovo je sramota

Ne stišava se bura koju je pokrenula britanska pjevačica albanskog porijekla, Dua Lipa, kada je od kompanije Apple zatražila da na svoju mapu uvrsti južnu pokrajinu Srbije, Kosovo, kao nezavisnu državu.

Dua Lipa, za koju se može reći da je jedna od najpopularnijih pop pjevačica na svijetu trenutno, objavila je prije nekoliko dana na Tviteru i Instagramu fotografiju na kojoj se promoviše politička ideja “Velike Albanije”.

Ovo je pokrenulo reakcije brojnih javnih ličnosti, među kojima je i britanski novinar Sem Strit, koji je prokomentarisao kako Dua Lipa “naziva ove nacije migrantima ili kolonistima, što je prilično ironično za Albanku rođenu u Vestminsteru”.

Međutim, izgleda da je objava pjevačice podstakla i neke njene koleginice.

Tako je, na primjer, Rita Ora, koja ima 6.7 miliona pratilaca na Tviteru, objavila fotografiju na kojoj piše “Stavite Kosovo na mapu”.

Označila je, pritom, kompaniju Apple, ali i sve popularne pjevačice albanskog porijekla: Bebe Redžu, Avu Maks, Dafinu Zećiri, Eru Ištrefi i Dua Lipu.

Would love to see @Apple spreading awareness by putting Kosovo on the map! Albania and Kosovo are full of so much beautiful and great talent. Spreading Love, Peace and Unity today with @BebeRexha @DUALIPA @strefie @Dafina_Zeqiri @AvaMax and soooo many others 🕊🕊🕊🕊 pic.twitter.com/7FP7pkst8I

Ona je u opisu stavila i kako je za širenje “Ljubavi, mira i jedinstva”, a Ava Maks je retvitovala ovu objavu.

Još oštrija bila je Dafina Zećiri, poznatija u svijetu muzike samo kao Dafina.

@apple we are waiting….. #putkosovaonthemap This is an embarrassment ‼️ especially coming from an American company (The United States officially recognized the Republic of Kosova as a country February 17/2008!) its 2020….. Why aren’t we on the Map already? pic.twitter.com/pY7Kz2jFPo

— 𝕯 𝖆 𝖋 𝖎 𝖓 𝖆 (@Dafina_Zeqiri) July 20, 2020