Rozga: Majčinstvo nije mjerilo uspjeha jedne žene

Jelena Rozga kaže da želi da bude majka, ali da majčinstvo, kao ni brak, nisu mjerilo uspjeha jedne žene.

“Često me pitaju kada će se udati, a ona je već više puta izjavila kako se uspješnost žene ne bi trebalo da se vrijednuje. ‘Pitaju me, ali me to ne uzrujava. Ja se želim ostvariti i kao majka, nije to tajna, ali isto tako smatram da to nije mjerilo uspjeha”, rekla je pjevačica.

Ne zamišlja svoje idealno vjenčanje.

“Ne zamišljam svoje vjenčanje jer bez ljubavi, podrške i povjerenja potpisani papir ne znači ništa. Ono što je iskreno između dvoje ljudi puno je jače od toga”, ističe lijepa Splićanka.

Ona priprema akustični album sa hitovima Magazina, benda u kom se proslavila, a potom nastavila da niže hitove i kao solista. Ovih je dana aktuelna njena pjesma “Sveto pismo” koja ima snažnu poruku.

“Tekst je divan i osvojio me je na prvu. Šalje snažnu poruku i nameće pitanje: ‘Je li ljubav dovoljna da preživi sve što nam život nametne’. To je ono što dopire ne samo do ženskih nego i do muških duša”, objašnjava Jelena.