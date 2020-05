Saga o Đoganijevima: Sa vrhunca slave u propast rijalitija

Mnogima je boravak u izolaciji protekao prateći sagu o porodici Đogani. Nekada slavni par Anabela i Gagi, dominirali su muzičkom scenom kao grupa Funky G sve do 2009. godine kada su se razveli uz međusobne optužbe po medijiama.

Povremeni talas popularnosti muzke devedesetih vraćao je bivše supružnike u medije i na scenu, ali su učešćem njihove starije ćerke Lune u rijaliti šouu Zadruga, već tri godine u žiži medijskog interesovanja.

Vrhunac se dogodio kada se Gagiju i Luni, koji su učesnici treće i aktuelne sezone Pinkovog rijaliti formata, pridružila Đoganijeva bivša supruga, a Lunina majka.

Anabela nije štedjela bivšeg partnera, a ni Lunu koja je u rijalitiju započela vezu koja se pjevačici ne dopada.

Od početka marta gledaoci popularnog rijalitija prate iznošenje prljavog veša, svađe, vrijeđanja, nervne slomove i fizičke obračune, mahom započinjane od strane Anabele, nekada slavne pop-dens pjevačice.

Ipak, prema pisanju medija i komentarima na društvenim mrežama, nekada srećna porodica Đogani prodala je svoju intimu zbog honorara Pink TV koja stoji iza projekta Zadruga.

Najbolje profitira Anabela, koja je u Zadrugu 3 ušla posljednja i za to uzela 70.000 eura. Pošto važi za jednog od favorita, moguće je da pjevačica odnese i prvo mjesto i zaradi dodatnih 50.000 eura, piše Kurir. To znači da će, ukoliko pobijedi 6. jula u finalu rijalitija, imati ukupno 120.000 eura. Za nju će to biti odlična finansijska injekcija, s obzirom na to da je dužna 40.000 eura, što je nakon sama priznala.

Već treću sezonu zaredom Luna učestvuje u Zadruzi, a tokom svake od njih imala je upečatljivu ulogu. Nakon druge je započela pjevačku karijeru i uspjela da plasira par hitova. Uz to, kupila je stan u elitnom A bloku u Beogradu. Ove sezone dominantne su svađe s majkom i nervni slomovi koje je doživljavala poslije svake rasprave s dečkom Markom.

Njeno mentalno zdravlje košta približno 3.000 eura nedjeljno, a kako je u rijaliti ušla 2. marta, do 6. jula zaradiće oko 50.000 eura. Ona se neće boriti za glavnu nagradu u finalu, što mnoge čudi, s obzirom na to da je nedavno otkrila da je finansijski pukla. Luna je rekla da je sve pare uložila u nekretninu i pjevačku karijeru, te da je ušla i u dugove koji iznose 25.000 eura. Od nastupa ne može da zaradi jer, kako tvrdi, žrtva je sabotaže.

Gagi neće loše proći kada dođe jul, a to i zaslužuje jer je tamo najduže. Denser je u rijalitiju od početka, tačnije od 6. septembra, a njegov honorar je oko 2.500 eura nedjeljno. To znači da on na mjesečnom nivou zaradi oko 10.000 eura, a kada se to pomnoži sa deset mjeseci, izađe 100.000 eura. S obzirom na to da je Gagi takođe jedan od favorita za pobjedu, moguće je da će kući da ode sa dodatnih 50.000 eura, piše Kurir.

Nekadašnja porodica je trenutno u skladnim odnosima, ali nije isključeno da će se desiti novo iznošenje prljavog veša te da će nakon rijalitija biti bogatiji za oko 300 hiljada eura.