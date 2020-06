Šakirina dvojnica nastupa širom svijeta i zarađuje, a Šakira je podržava

View this post on Instagram

Nos deseo mucho sosiego… 🕊 Aquí estoy acompañándolos y, estén atentos, que en unas horas realizaré un En Vivo, para conversar y cantar, desde casa, juntos… Los amo 💚 . . . . I wish you much peace … 🕊 Here I am accompanying you and, stay tuned, that in a few hours I will do a Live, to talk and sing, from home, together … I love you 💚 @shakibecca @shakibecca @shakibecca . . . . #Shakira #Shakibecca #LaDobleInternacionalDeShakira #TributoAShakira #ShakiraTribute #DobleDeShakira #ShakiraDouble #ImitadoraDeShakira #ShakiraImpersonator #ShakiraCover #Shakifan #Shakifans #Venezolana #RebecaMaiellano #ShowShakibecca #SuperBowl #SuperBowl2020 #SBLIV #HalfTime #PepsiHalfTime #HalfTimeShow #Top #Viral #ViralPost . 📸 By: @misaellquintana .