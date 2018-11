Samanta Foks: Današnje djevojke izgledaju isto, operišu se zbog rijalitija

Samanta Foks, velika muzička zvijezda i seks simbol osamdesetih godina, kaže da nije pristalica plastičnih operacije te da je bila i ostala prirodna.

Plavokosa pjevačica je portalu fabulousOnline otkrila da nije imala nijednu estetsku intervenciju, ali i šta misli o djevojkama koje odu pod nož.

“I dalje volim da izgledam prirodno. Nikada nisam imala želju da se operišem. Neke djevojke ugrade silikone kako bi izgledale bolje, kako bi im odeća bolje stajala, ali ako uvećaju grudi zbog partnera, onda je to druga priča. To bi trebalo da bude zbog tebe, da se ti osjetiš bolje.I to mogu da razumijem, ali kada pogledamo današnje klinke s tim masivnim ustima, filerima i botoksom u 20. godini… za to krivim rijalitije. Ne pokušavam da budem smiješna, ali sve te klinke izgledaju isto. Sve su išle kod istog hirurga, svima su iste usne, grudi…”, navela je ona.

Samanta je karijeru pjevačice počela 1983. godine kada je imala samo 16 godina. Ali, već sa 20 godina, napravila je “bum” u svijetu pjesmom “Touch Me (I Want Your Body)”