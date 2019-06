Sara Džesika Parker: Super je što žene pričaju o seksu, ali ja ne bih na tu temu govorila

Saru Džesiku Parker proslavila je serija u kojoj je jedna od glavnih tema seks, ali ona je izričita da o tome nikada ne govori pred medijima i publikom.

“Ne volim da razgovaram o tome. To je jedna od rijetkih tema na koju nikada ne razgovaram. Možete me slikati danju i noću, fotografisati moju djecu, pisati o mom braku šta god želite. Ne mogu da utičem na to. Ali niko ne mora da zna ništa o mom seksualnom životu. To je ona posljednja stvar koju čuvam kao svoju najdublju intimu. Da ne bude zabune, drago mi je što žene pričaju otvoreno o tome, postavljaju pitanja i šale se na tu temu, sve mi je to super. I drago mi je što znam da je to djelimično zasluga četiri žene sa malih ekrana, koje su otvoreno progovorile na tu temu”, rekla je Keri Bredšo iz serije “Seks i grad”.

„U svijetu Keri Bredšo nema mjesta za Saru Džesiku Parker“, pojašnjava majka troje djece i naglašava: „Ona jednostavno ne postoji”, dodaje glumica.